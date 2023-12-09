九巴｜荔枝角廠展「烏咀狗」等古董巴士、電巴　黃偉綸謝展寰試坐

九巴聯同環境及生態局今明兩日（9日及10日）在荔枝角車廠舉辦「KMB Green Journey」展覽，展示多款電動巴士及古董巴士，包括最新英國巴士製造商亞歷山大丹尼士(ADL)生產雙層電巴Enviro500EV，以及全港首架雙層巴士、俗稱「烏咀狗」的丹拿（Daimler）A型巴士，政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸及環態局局長謝展寰在內多名官員今午上車試坐。



九巴稱車隊內已有82部電動巴士，已累積行駛超過200萬公里，減少高達5,200公噸碳排放。



九巴今明兩日與環態局聯合舉辦「KMB Green Journey」展覽，了解九巴「2040願景」以及就建立新能源巴士車隊已經採取的措施，在荔枝角月輪街車廠，展示多款電動巴士及古董巴士。

除最新引入的ADL 雙層電巴Enviro500EV外，同場亦展出多部古董巴士，供市民參觀，包括全港首輛雙層巴士九巴丹拿A型「烏咀狗4961」、「4212」、世界首輛超低地台雙層巴士「丹尼士三鋒」等。

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、環境及生態局局長謝展寰和環保署署長徐浩光今日參觀展覽，更試坐該些巴士。卓永興表示，參觀場內的古董巴士感覺很有趣，令他勾起不少乘搭巴士的回憶。

政務司副司長卓永興（中）、財政司副司長黃偉綸（右三）、環境及生態局局長謝展寰（左四）、環保署署長徐浩光（右二）、環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明（左一）、九巴行政總監許鎮德（左三）、車務總監關智偉（右一）、副車務總監（西部）楊晉瑋（左二）在九巴電動巴士車隊前合照留念。（九巴提供）

九巴行政總監許鎮德和車務總監關智偉聯同公司管理層，向參觀政府官員介紹九巴綠色運輸措施，再次表明會爭取在2040年全線車隊採用新能源，並為落實目標而引入電動巴士的發展藍圖，積極配合2050年實現碳中和目標。

九巴稱，目前車隊已有82部電動巴士，電巴累積行駛里數已突破200萬公里，減少高達5,200公噸碳排放。九巴亦向官員介紹九巴的太陽能板裝置，稱接近一半車隊車頂已配置太陽能薄膜，生產可再生能源供應車上設備，可節省耗油量約5%，對排少碳排放作出實際貢獻。