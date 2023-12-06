大灣區｜明年首季再有逾百廣東省醫護赴港　首批澳門醫生來港培訓

醫管局推出「大灣區醫療人才交流計劃」引入大灣區醫護來港工作，醫衞局回覆立法會議員質詢稱，截至今年10月底，廣東省不同城市共十位醫生、70名護士、七位中醫師和五名放射師先後來港，在醫管局醫院開展不同形式交流。



局方指，醫管局將繼續「大灣區醫療人才交流計劃」，在廣東省衞健委統籌下，預計會有逾百名在廣東省不同城市的醫護於明年第一季赴港交流，當中包括眼科。 另一方面，醫管局亦已與澳門衛生局達成共識，開展「澳門醫生專科培訓計劃」，預計第一批澳門醫生將於明年第一季起來港參加培訓。



大灣區醫療人才交流計劃首年逾90人來港到公院交流

醫管局2022年第四季開展「大灣區醫療人才交流計劃」，局方表示，截至2023年10月底，累計已有來自廣東省不同城市共十位醫生、70名護士、七位中醫師和五名放射師先後來港，在醫管局轄下醫院開展不同形式的交流。

局方指出，醫管局將繼續「大灣區醫療人才交流計劃」，並正與廣東省衞健委籌備第二批交流項目，在廣東省衞健委統籌下，預計會有逾百名在廣東省不同城市的醫護於明年第一季赴港交流，當中包括眼科。 另一方面，醫管局亦已與澳門衛生局達成共識,開展「澳門醫生專科培訓計劃」，預計第一批澳門醫生將於明年第一季起來港參加培訓。

探討安排醫管局放射師明年首季到廣東省三甲醫院技術交流

另外，醫管局現正積極與廣東省衞健委及相關單位探討派員前往廣東省的公立醫院學習交流，包括安排醫管局放射師於明年第一季到廣東省三甲醫院進行互惠技術交流。此外，醫管局亦逐步計劃與內地其他不同地區╱城市如北京和上海，積極探討建立雙向人才交流，包括研究選派本港優秀醫護人員前往內地公立醫療體系學習交流的可行性，期望可於明年陸續落實相關安排。