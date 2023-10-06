行政主任涉公開情婦私密照　辯方稱癦有相似　質疑事主認相不穩妥

已婚政府行政主任（EO）與情婦在酒店偷款時，涉3度偷拍情婦私密照片及影片，二人鬧翻後，疑把女方資料放上社交程式群組，並曾出言恐嚇，從而被控窺淫等罪名，案件今(6日)在粉嶺法院續審，辯方大律師杜浩成盤問事主時質疑「人有相似」及「癦有相似」，指事主若憑背部特兎認定她是相中人並不穩妥，又指事主並無親眼見到被告發出訊息，不能確認是被告發出訊息者。事主卻指兩人對話時曾提及兩人的親密事，絕非第三丈可冒充，除了身上特徵亦有認衣物等，並說：「有無咁多巧合。」



被告被控5項罪名

被告陳梓文，29歲，被控3項窺淫，1項刑事恐嚇和1項未經同意下發布私密影像罪，指他於2022年5月2日至6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店，X身處於預期可能會裸露的私密部位的情況，被告涉偷拍X；並於同年9月15日至16日威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚；及於同年10月9日未經X同意而發布她的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾。

被告陳梓文否認窺淫及刑事恐嚇等5項罪名。(劉安琪攝)

兩人各有伴侶但仍每周約會數次

現年25歲的X早前供稱，她去年3月因工作而認識被告，兩人後來發展成親密關係。X當時亦有男友，她後來亦得知被告已婚並有兒子，但兩人仍每星期約會數次。兩人於5月開始考慮是否和各自的伴侶分開，被告聲稱兩年前已與妻簽紙離婚，只是尚有手續未辦妥。及至同年8月，被告太太和女兒從內地回港後，被告和X減少見面，同年9月感情破裂。

被告曾向X發訊息指一步步報復

X稱在去年9月15日，被告經Instagram向她發傳訊X稱：「一步步報復你」，又自言「我攬炒無成本」。X透露過去出於情趣及為維繫關係，曾傳送過很多私密照給被告。她擔心被告會公開其私照片，便決定向男友坦白，最後亦選擇與男友一起。被告知悉後向X借款兩萬，又要求與X父母和她的男友見面，否則會將兩人合照發布在IG，X最終就範借款。及至同年10月9日，X得知她的私密照、性愛片和個人資料在Telegram群組的「2號房超級健康群」被公開。

辯方質疑憑背上的癦認人不穩妥

辯方大律師杜浩成盤問X時，問X有否聽過「人有相似」或「癦有相似」，質疑X單憑相中人背影和背上的癦認人，做法並不穩妥。X稱除了上述特徵外，相中人穿的衣服是被告買給她的，她只穿過一次。杜追問該衣服是否獨一無二，X聽罷稱：「會唔會有咁多巧合？」

質疑X不曾親眼見到被告發出訊息

杜另質疑，X不曾親眼見到被告打出及發送涉案威嚇訊息。X同意，但指雙方對話牽涉只有被告知道的事情，包括家庭和工作等，絕非第三者能冒充。

杜又指X曾稱她把與被告在WhatsApp 和Instagram對話紀錄燒錄了光碟，及曾以電郵方式交予警方，但杜指警方不曾收過X的電郵，質疑X說謊，目的是為了顯示她提供的光碟內容不曾被改動。X反駁指光碟是無法更改的唯讀格式。

X稱當時該兩通訊軟件均未能更改內容

杜之後欲向法庭展示兩種對話紀錄均可更改，X即指兩個通訊軟件當時均未有容許使用者更改訊息的功能，質疑辯方用最新技術指控她並不公道。裁判官則指，即使辯方展示出訊息內容能作更改，也不代表X當時有這樣的認知。

辯方質疑X無核對對話內容

杜又指出，X從通訊軟件公司取出的對話紀錄，與其自行從手機截圖的內容有不一致的地方，通訊公司是經過處理才製成紀錄，X此舉會否影響訊息內容並無認知，她亦未逐一核對對話內容。X同意，但自言只能相信該公司系統。

案件編號：FLCC85/2023