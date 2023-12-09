打破國際金融中心遺址論！　寧德時代能否帶來良性羊群效應？

日前全球最大的電動車電池製造商「寧德時代」與香港科技園公司簽署合作備忘錄，宣布寧德時代將來港設立國際總部和研發中心。對香港來說，這是天大的喜訊，雖然是遲來的春天，也是美好的季節，香港終於成功引進了著名龍頭企業。



相信這是個好開始，會帶來良性的羊群效應，其他的內地創科公司或龍頭企業，甚至世界巨擘也有機會落戶香港。原因為何？首先龍頭企業最需要的是大量人才，而香港有頂尖本地和國際大學科研團隊，加上近年引入超過7萬名頂尖人才，未來日子還會倍數增長；其次香港擁有一流的商業環境，寬鬆的流通機制，以及完善的知識產權保護體制，而且現屆政府十分重視科技創新和人才培養，儘管科技園公司過去多年面對社會不同聲音，仍然堅守科技發展基礎，非常難得。

堅守科技發展 成功引進人才

正如寧徳時代董事長曾毓群所言，寧德時代將加大研發力度，利用香港資源、信息和人才自由流通的環境，做大在港設立的總部和研發中心，同時幫助公司在全球其他地方發展事業。說得非常好，香港擁有獨特地位和優勢，有完善的法制，可擔當超級聯絡人的角色，是中國通往全球各地的橋樑紐帶，寧德時代在香港專注於研發及營運專利，利用訊息能夠自由流通，新成立的總部，可在國際市場有更好更大的發展空間。

同樣道理，香港良好的法律制度和優越的商業樞紐，不但能夠吸引內地龍頭巨擘來港設立國際總部，也同樣可以吸引國際外資企業重回香港市場。只需要一點，香港繼續有大型企業進入，像寧德時代這樣的巨擘最理想。那怕港府提供多一些優惠，例如先作土地價格折讓、稅務優惠寬減等，就是政府先吃點虧、中間求和、最後賺大錢（賺稅收、就業等）。執政當局有這樣的視野，企業自然會感受得到，當人才、企業、市場以及營商環境都變好，經濟也就會跟著變好。

寧德時代將來港設立國際總部和研發中心。（Reuters）

考驗財金官員的智慧與擔當

誰還說香港是國際金融中心遺址？寧德時代在港設立國際總部，明年又會來港集資上市，據說IPO金額隨時高達港幣450億元左右，一間公司頂起半壁江山，對香港作為國際金融中心投下信心一票。寧德時代進駐香港的好消息，令穆迪下調香港評級至負面的新聞變得微不足道，香港與內地加強溝通，與內地信用狀況緊密聯繫乃無可厚非之事，不應成為降級因素。再說近期有不少中東投資伙伴到港與商會會面，延續雙方合作進程，可見香港和中東的經貿合作成果已經逐步浮現；還有香港近期舉辦多項國際盛事，包括上月的國際金融領袖高峰論壇和近日由FII（沙特阿拉伯未來投資倡議研究所）舉辦的PRIORITY亞洲峰會，兩者都成功吸引大批國際重量級投資者來港，同樣對香港投下了信心。

目前全球經濟不景氣，香港也難以獨善其身，金融市場的確受到很大衝擊，但這是「大圍市」全世界都這樣，其他地方經濟也好不到哪裡去。坦白說，香港並非最差，只是國內外媒體總喜歡將香港與新加坡比，那就當然沒辦法比。筆者文章向來講真話，也因為熱愛香港，才會「恨鐵不成綱」，常提出政策有改善空間。幾年前香港推走了大量的企業、資金和人才，轉移去了新加坡、倫敦、澳洲、歐美和日本等地，如今雖然補充了一部份人才，但如何重新吸收企業、資金非常重要。今天，如何解決中小企業面對的困境？如何讓股市、樓市恢復正常交投？十分考驗財金官員的智慧與擔當。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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