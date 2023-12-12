理大衝突｜7男女科學館廣場非法聚集罪成　明年1月判刑

2019年11月理大衝突期間，有市民發起「圍魏救趙」行動「營救」被困校園內的示威者，逾百人在尖沙咀科學園一帶被捕。其中4女3男早前否認非法集結等罪受審，今（12日）在區域法院被裁定所有罪名成立。暫委法官黃士翔指，發生非法集結的科學館廣場地方大，雖然有逾百人聚集，但他們步伐緩慢，故若眾被告想遠離聚集人士必能成功。但他們最後在人群中被捕，並身上攜有示威者常見裝備，因而裁定他們罪成。案件押後至1月22日判刑，以待索取背景報告，期間患有寬關節發育不健全症的24歲女被告獲准續保釋。



7名被告依次為王晋彥（24歲）、鄭康成（19歲）、賴恒基（31歲）、趙穎琪（26歲）、葉佩珊（28歲）、羅芷君（24歲）、王伊婷（31歲），他們否認於2019年11月18日，在科學園廣場一帶參與非法集結。王伊婷另否認於同日同地管有鐳射筆。

2019年11月18日早上，多人在尖東一帶聚集被捕。(詳看下圖)

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案發時有1至2百人集結

法官裁決時指，案發時有100至200人集結在一起，部份人組成傘陣向警方推進，或辱罵警方等。以上明顯是擾亂秩序的行為，使他人害怕示威者會破壞社會安寧，故裁定當時有一個非法集結在進行。

有人叫囂並有傘陣必然留意到是非法集結

法官續指，雖然這場非法集結的時間較短，但當時有聚集人士叫囂，舉起傘陣。故任何人案發時若出現在科學館廣場，必然會留意到有非法集結發生，包括7名被告。

法官又指，聚集人士雖然有逾百人，但他們步伐緩慢，而且科學館廣場地方大，任何人若想遠離聚集人士，必能成功。但7名被告偏偏是在警方小隊圍截的135名聚集人士中的其中一名，是故他們明顯是非法集結人士其中一部份，亦知道集結人士有人進行「受禁行為」。

7被告被捕時均穿黑衫黑褲

法官另指，7名被告案發時大多身穿黑衫褲，或攜帶隨時能換上的黑衫褲。他們案發時更是在沒有合理辯解下，身上分別攜有不同示威者常用的裝備，包括防毒面罩、護目鏡、口罩、生理鹽水、雨傘等。所以，唯一不可抗拒的推理是，當時各被告非被困在非法集結中的無辜過路者，而是有備而來，準備參與在場的非法集結。

王攜帶鐳射筆管武罪成

基於以上分析，法官裁定所有被告非法集結罪成；另王伊婷因在非法集結中攜帶示威者常用的鐳射筆，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

同案兩名被告鄧朗言（18歲）及吳鎮鋒（23歲），早前承認同一項非法集結罪，分別押後至1月8日或22日判刑。

案件編號：DCCC 856/2020