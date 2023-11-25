理大衝突｜網民號召後19男女尖東聚集被捕　全部非法集結罪成

理工大學在2019年11月中反修例運動期間，遭大批示威者佔據，警方後來包圍校園，有網民發起「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，19男女疑響應其號召在尖東一帶結集時被捕，他們否認非法集結罪，早前經審訊後，今（25日）在西九龍法院（暫代區院）裁決。暫委法官嚴舜儀裁定’19被告全部罪名成立，全部還柙至12月8及9日判刑。



19名不認罪被告：吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作）、陳思晨（22歲，無業）、高敬希（18歲，學生）、曾曉琳（20歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳東城（43歲，清潔工人）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）及劉頌祈（27歲，無業）。其中吳、洪、鄧及陳正雯還柙至12月8日判刑，其餘被告亦還柙至12月9日判刑。

2019年11月18日早上，警方在尖東圍捕多人。(詳看下圖)

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控方開案陳詞指，理工大學於2019年11月11 日起，被示威者佔據，並接年發生暴動行為。同月 17 日晚，警方開始圍堵校園，期間有人前往理大附近範圍聲援。至同月18日早上 8 時許，警方機動部隊於科學館道向麼地道方向設立防線，與示威者對峙，前排人士張開約 20 把傘，要求釋放在理大的人。

後來人群撤退至科學館廣場內，警機動部隊接與逾100名示威者對峙，一批示威人士逃往科學館廣場附近的行人通道，機動部隊在華懋廣場外拘捕 135人，包括本案全部被告，並檢取散落一地的防護裝備。部份被告被捕後稱當日路過，而加入了人群。

受審的19名被告，均於當日在現場被捕，他們辯稱當時因八卦、陪朋友、買早餐等原因路過，並無辜被捕。嚴官對各人情況逐一分析，認為他們必然知道當地正發生非法集結，並選擇逗留現場，並加入示威人群，以壯大其聲勢，故裁定全部19名被告罪名成立。

同案女被告曾曉琳（20歲，女學生），她與其他被告一同被捕，並被搜出有護目鏡、雨傘及雨衣等，她開審前已認罪，被判囚9個月2星期。

案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021