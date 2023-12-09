理大衝突｜警方圍堵校園後尖東非法集結　14人判囚1人入勞教中心

理工大學於2019年11月被示威者佔領，警方同月17日晚圍堵校園，之後的早上，有多人在尖東一帶聚集，19名男女在華懋廣場一帶被捕，他們早前被裁定非法集結罪成，其中15男女，今(9日)於西九龍裁判法院判刑，區域法院暫委法官嚴舜儀指，當日事件非突然發生，直指當日聚集人是來支援理大內的示威者，有極高風險妨礙警方的行動，故判14名被告入獄9至14月，另一年輕被告判勞教中心。



今日判刑的15名被告：何兆川（26歲，道具製作）、陳思晨（25歲，電影製作）、高敬希（22歲，醫院配藥員）、陳綺敏（41歲，清潔工）、王穎彤（24歲，藝術創作）、許巧靜（25歲，無業）、陳東城（46歲，地盤工人）、鄭肇其（56歲，經營食品工場）、施雄國（39歲，貨車司機）、鄭瑞琪（33歲，文員）、蔡蒨盈（30歲，推廣員）、程曉君（30歲，文員）、鍾靜純（31歲，社工）、江麗華（30歲，室內設計行政人員）及劉頌祈（30歲，社工）。他們被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人非法集結在一起。

被告高敏希因犯案時不足18歲，嚴官判他入勞教中心；其餘14名被告中，只有陳思晨及陳東成當時非穿黑衣或戴裝備，兩人判刑9個月；施雄國因幼子患病要人照顧，獲酌情減刑至11個月；鄭瑞琪亦因其母患病而承受精神及經濟壓力，判囚13個月，餘下12被告判囚14個月。

2019年11月18日早上，警方在尖東圍捕多人。(詳看下圖)

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昨有4名被告：吳肇韜(22歲)、洪妙賢(27歲)、鄧耀雄(27歲)、陳正雯(23歲)，被判囚9至14個月；同案女被告曾曉琳（20歲，女學生），她與其他被告一同被捕，並被搜出有護目鏡、雨傘及雨衣等，她開審前已認罪，被判囚9個月2星期。

案情指，理工大學於2019年11月11 日起被示威者佔據，之後接連發生暴動情，警方於同月 17 日晚起圍堵校園。翌日早上 8 時許，有人應網民呼籲在尖東一帶聚集，並與警方對峙，前排有人張開約 20 把傘，要求釋放在理大的人。20名被告在現場被捕，除了一名女生在開審前認罪，其餘19人均否認控罪，並稱他們因八卦、陪朋友、買早餐等原因路過現場。但嚴官未有接納他們的說法，認為他們必然知道現場正發生非法集結，裁定他們全部罪名成立，判刑則在9至14個月不等。

案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021