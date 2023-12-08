理大衝突｜4男女在理大被圍堵後於尖東非法集結　囚9至14月

理工大學於2019年11月被示威者佔領，警方同月17日晚圍堵校園，之後的早上，有多人在尖東一帶聚集，19名男女在華懋廣場一帶被捕，他們早前被裁定非法集結罪成，其中2男2女，今(8日)於西九龍裁判法院判刑，區域法院暫委法官嚴舜儀指，任何與理大案有關的集結均有極高風險，判刑須具阻嚇性，考慮本案集結時間不長，各被告事件後亦有積極學習和工作，判4人入獄9至14個月，



4名被告：吳肇韜(22歲)、洪妙賢(27歲)、鄧耀雄(27歲)、陳正雯(23歲)，被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人非法集結在一起。吳案發時18歲且身上無裝備，被判囚9個月，洪及鄧被判監14個月，陳則判入獄1年。

2019年11月18日早上，警方在尖東圍捕多人。(詳看下圖)

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控方案情指，理工大學於2019年11月11 日起，被示威者佔據，並接年發生暴動行為。同月 17 日晚，警方開始圍堵校園，期間有人前往理大附近範圍聲援。至同月18日早上 8 時許，警方機動部隊於科學館道向麼地道方向設立防線，與示威者對峙，前排人士張開約 20 把傘，要求釋放在理大的人。

案中的19名被告，均於當日在現場被捕，他們辯稱因八卦、陪朋友、買早餐等原因路過，並無辜被捕。但嚴官認為他們必然知道當地正發生非法集結，裁定全部19名被告罪名成立。

餘下15名被告：何兆川、陳思晨、高敬希、陳綺敏、王穎彤、許巧靜、陳東城、鄭肇其、施雄國、鄭瑞琪、蔡蒨盈、程曉君、鍾靜純、江麗華及劉頌祈將於明日判刑。

案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021