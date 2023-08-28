餐具禁膠｜重用杯一App可借　使用率低初企難萌芽　星巴克5店試行

【餐具禁膠系列三之一：本港重用餐具企業】全球連鎖咖啡店品牌星巴克（STARBUCKS）於今年四月開始在香港推行循環再用杯計劃，市民於五間指定分店購買咖啡，可透過名為「MUUSE」的手機應用程式向星巴克借用重用杯盛載飲料，節省一個即棄杯，並且享用兩元折扣優惠。



「MUUSE」為來自新加坡的初創企業，反觀香港本地，亦有類似的平台嶄露頭角，如「Recube」、「Ch00ze」在近年應運而生，但餐廳對於重用餐具的抗拒，是這些初企成長的一大難關。由於參與餐廳不夠多，難以形成大型網絡分擔物流成本，對於初企而言，餐廳的支持尤其重要。另有引入重用餐具的餐廳坦言，人手不足、改變習慣都是使用重用餐具的難處，而餐廳亦最怕因而得失客人。



本港最快今年第四季禁止餐飲處所向顧客提供塑膠餐具，包括發泡膠餐盒，及後會逐步擴展至禁止膠杯。餐廳認為，政府對於使用重用餐具的教育及宣傳並不足夠，全面禁膠之前，應該鼓勵餐廳為客人提供多一個選擇。



▼2023年4月 星巴克香港推行循環再用杯計劃 提供$2折扣▼



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星巴克推行重用杯借用服務的試點，選址三間大學以及兩大主要商業區中環及金鐘。星巴克市場部總監李先生（Spencer）表示，期望以此鼓勵學生以及上班一族這兩大重點消費族群減少使用一次性外賣杯。顧客使用重用杯之後，只需要放置至試行分店的收集箱則可成功歸還。星巴克未有透露至今有多少名客人借用重用杯，僅稱顧客反應正面，依記者觀察，一小時內有兩名堂食客人使用重用杯。

少餐廳引入重用餐具 物流成本貴難以收集清洗

連鎖企業之中，星巴克並非獨行俠。「MUUSE」亦曾與太古地產合作，三年前在太古坊推出香港首個智能「環保杯」借用系統，顧客可在下單時要求使用重用杯，享用飲品後到太古坊還杯站退還，並由太古酒店旗下一間餐廳負責清洗和消毒，成功形成小區循環。

▼香港首個智能「環保杯」借用系統 MUUSE@太古坊▼



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近似借還模式早已於香港遍地開花，但由於參與餐廳數目不足，目前大部份引入重用餐具的餐廳，仍需由餐廳自行負責清洗工作。「ReCube（Re³）」為本港少數提供重用餐盒租借服務的公司之一，目前正有11間餐廳引入其服務。聯合創辦人兼營運總監賴瑞芳表示，目前重用杯的借用數量不夠多，覆蓋網絡過於分散，運輸物流成本昂貴，難以外判第三方清潔公司為其品牌提供專門清洗服務。

員工不慣使用重用餐盒 餐廳最怕客人等

她表示，曾接獲餐廳反映，擔心借用重用餐具的程序會令客人購買食物的流程變慢，從餐廳的角度而言，「最唔想就係要個客人喺度等」。賴瑞芳說，有時候客人以電話下單購買外賣，但預告會自備餐盒，令餐廳無法即時處理相關訂單，「因為下單咗之後佢哋話唔可以即刻整嘢食住，佢要睇到盒係咩，跟住佢先可以整到嘢食，跟住就變咗個客人可能要喺度等啦。」

▼本地重用餐盒初創企業 ReCube（Re³）▼



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「一念素食」為「ReCube（Re³）」其中一間合作伙伴，負責人凌志超坦言，不少餐廳甚至堂食都是使用即棄餐具，因為欠缺基本清洗的人手都欠缺，所以要他們兼顧重用餐具的清洗工作，的確有困難。他認為，餐廳的儲存空間、員工的使用習慣，都是餐廳以重用餐具代替即棄餐具的難處，例如員工本身已習慣使用原有的即棄餐具盛載食物，熟悉不同食物應如何擺放，份量亦容易掌握，突然要求他以其他重用餐具或客人自備的餐盒盛載食物，他會不知如何使用。

政府宣傳不足 初企零回報投入環保工作

不過，凌志超作為突破框架的示範，他如此回應餐廳的憂慮：「但其實呢啲都係大家practise（練習）嚟，講真你啱啱一開始新開一間餐廳咁講，本身都係乜都冇，所有用具都係大家重新添置去使用，咁呢啲反而係個人本身可以解決嘅問題。」

「一念素食」負責人凌志超認為，政府對於重用餐具的教育及宣傳並不足夠。（陳葆琳攝）

他指，重用餐具服務公司為餐廳提供的平台十分重要，借用客人可透過平台登記資料，令餐廳豁免了一定人手。然而，凌志超認為政府對於重用餐具的教育及宣傳並不足夠，應該推動餐廳為客人提供多一個選擇，而不是立刻全面禁止：「大家冇話係市面到，或者電視呀，又或者係街上，都見唔到啲咩重用或者一啲可以環保回收再用餐具嘅廣告、宣傳或者教育係到」。

坦白講，呢啲重用嘅餐盒，起碼我哋真係會洗過先，比較乾淨，但係你用嘅嗰啲塑膠盒又好，或者紙盒都好，你冇經過洗過，你唔知係佢運輸過程入面，有啲咩交叉感染或者細菌喺入邊，或者生產本身係咪乾淨嘅呢？大家知唔知㗎呢？ 「一念素食」負責人凌志超

另一品牌「Ch00ze」則與「MUUSE」相同，選擇以重用杯作為切入點。共同創辦人之一劉藹懿表示，杯較為容易清洗，之後會再逐步推展至餐盒。她表示，考慮重新研發重用杯的成本高昂，所以決定直接向已有成熟生產線的澳洲公司「Returnr」購買，亦即世界首個符合國際專業咖啡師標準的循環再用咖啡杯品牌「KeepCup」的支線。「Ch00ze」目前覆蓋網絡橫跨港島九龍新界，一共38間餐廳。

▼本地重用餐具初創企業 Ch00ze▼



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餐廳無取態 顧客只能「硬食」

目前向「Ch00ze」任何一間合作餐廳借用重用杯，不需要繳付按金，用家於7天內歸還，不會被收取任何費用，否則第八天系統會扣取帳戶80元，即等同重用杯的成本價。「Ch00ze」至今沒有任何盈利，營運只倚靠環保團體資助。劉藹懿指，餐廳最怕得失客人，但仍有餐廳為了支持環保，向使用即棄杯的顧客多收4元，「我係支持環保嘅，我要去做啱我自己要做嘅嘢啫。」她認為，餐廳的舉措，是顧客使用重用餐具很大的推動力。