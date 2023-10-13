餐具禁膠｜政府延至明年次季實施　環團籲交代確實日期予業界準備

政府擬禁止本地銷售即棄膠用品及禁止餐飲處所向顧客提供任何即棄膠餐具，分兩個階段實施。第一階段禁止餐廳向外賣顧客提供發泡膠餐具及銷售部份即棄膠產品，原訂最快今年第四季實施，但立法會下周三（18日）恢復二讀辯論。



環保署回覆查詢證實，如果修例於10月18日獲通過，第一階段管制將於明年第二季實施。有環團指首階段已有替代品，批評政府決而不行，倡政府提供確實日期予市民及業界準備。



棉花棒、雨傘袋、充氣打氣棒同列第一階段禁品

政府今年3月向立法會提交文件，修訂現行《產品環保責任條例》，分為兩階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品。第一階段包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，及已有成熟替代品的即棄膠餐具及即棄膠產品，包括棉花棒、雨傘袋、充氣打氣棒等；第二階段則全面落實管制，即棄膠枱布、膠牙線棒等亦會禁止銷售和供應。

環保署解釋指，立法會有關的法案審議委員會已於今年3月底至6月底期間就禁朘進行審議，並在7月7日向立法會內務委員會匯報，但按有關程序，政府未能趕及在立法會7月中休會前恢復二讀辯論草案，為了讓草案得以盡早通過，政府已向立法會提出於10月18日，即立法會7月中休會後的第一次會議上，就相關草案恢復二讀辯論。

環保署：草案獲通過6個月後才可實施

環保署表示，早前已建議第一階段管制在草案獲通過的6個月後開始實施，讓業界和市民有充分時間準備。換言之，第一階段管制的實施時間，取決於立法會通過法例的時間。如果草案在10月18日獲通過，第一階段管制將於明年第二季實施，具體實施日期將於稍後公布。

署方稱，草案通過之後，政府會從多方面透過不同的宣傳教育工作，並已於上月推出鼓勵市民培養買外賣時自備容器的「咪嘥盒食店」計劃。此外，環保署將於11月中舉行的第三階段「外賣走塑 餐具先行」的大型宣傳及公眾教育運動。

綠領行動：完全看不到再有理由推遲實施

綠領行動指，首階段推出的管制即棄塑膠餐具，市面上早已有代替品，例如飲管、攪拌棒等，改以木、紙等素材，部份餐廳甚至已停止派發相關餐具，完全看不到政府再有理由推遲實施；第二階段管制的產品如枱布等亦已有替代物料，根本毋須待 2025年才推行。

綠領行動指，本港在絕膠步伐上落後於已發展甚至部份發展中國家或地區，現今再度延遲實施法例，實為「慢上加慢」，對於政府能否達到《香港資源循環藍圖2035》的逾四成中期減廢目標存疑，形容「各界如箭在弦，惟政府卻決而不行」。

項目主任譚穎琳提到，聚丙烯（PP）有機會源自食物即棄包裝、即棄餐具，甚至是口罩。（資料圖片／曾凱欣攝）

綠色和平項目主任譚穎琳則認為，政府以準備期為理由延遲實施禁止即棄禁塑膠並不理想，建議署方交代確實日期予業界及市民參考，以作準備，「唔好剩係用幾多個月準備期，呢啲好模糊嘅字眼，應該有個實質日期畀業界同市民知道……你成日都話6個月準備期，由幾日開始計？」她指，業界理應已知道草案的存在，除了管制即棄膠餐具以外，政府應投放更多資源於重用系統，鼓勵業界及市民多使用重用的用品及餐具，否則只是將廢物轉移為其他即棄用品。