疫苗收費｜最後一日免費預約　市民指收費合理：「疫苗有價」

政府在上月宣布，除特定群組外，市民如在明日（20日）起要接種三針或以上的新冠疫苗，需自費到私營市場接種。在措施實施前的今日（19日），接種疫苗的市民不多。有市民認為政府把疫苗接種收費是合理，因為可令人記起疫苗的價值。亦有市民今日打第五針，希望嚮應政府的呼籲。



荔枝角公園社區疫苗接種站今日(19日)未見趕打「免費針人流」。(梁鵬威攝)

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會早前建議，五大高危群組在今年內需接種新一針疫苗，而非優先組別的人士則只要曾經接種合共三劑新冠疫苗已可獲足夠保護，政府隨後提出由4月20日起，非高危群組市民如欲接種第4針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種，是以今天（19日）是一般市民免費接種疫苗最後一天。

接種站未見人龍

記者今早到荔枝角公園社區疫苗接種站，可見在場只有4至5人接種疫苗後在休息，未有人排隊等候接種。

到來接種第5針的陳女士認為，政府取消免費接種疫苗合理，政府要求市民自費，可以令市民記起疫苗的價值，不會「想打就打」，「唔係啲人就唔係好注重㗎啦」。

71歲的她在之後都可以免費接種疫苗加強劑，而她亦慶幸自己從未確診，會接種第五針都是希望自己身體可加強保護。

陳女士認為取消免費疫苗接種是合理。(梁鵬威攝)

長者響應政府呼籲前來接種

同樣今日接種第5針的還有陳先生，81歲的他同樣未曾確診，不過就不知道之後接種疫苗需要收費，他亦不是因為之後需要收費，才趕於今日接種，「我見喺屋企無咩做，咁我咪打」。他是因為政府呼籲市民接種，所以他選擇來接種，他之前幾次接種後，都未有任何副作用。