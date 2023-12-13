理大衝突｜5理大生認參與前期堵路及對峙　囚35至40個月

2019年11月發生理大圍城事件，事後多人被捕。其中5名理大生被指當時在校園內，分別搬運不同物件堵路、破壞閉路電視，及投擲物品與警方對峙。他們早前承認一項串謀暴動罪，案件今（13日）在區域法院判刑。法官指涉案暴動非偶然發生，各被告是以佔據理大的目的行事。另雖然被告指稱參與初期的暴動，惟法官認為若沒有示威者在初期的參與，往後的暴動亦不能發生，因而須考慮之後引伸的暴動後果，終判5名被告分別囚35至40個月。



5名被告：林銘堯(22歲)、姜祖育(22歲)、姜紹熙(21歲)、陳蘊儀(女，23歲)及陳超卓(22歲)。5人被控一項串謀暴動罪，指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與不知名人士於香港理工大學及其一帶參與暴動。

示威者於2019年11月11至14日已開始佔領理大，至同月17至18日衝突才進一步升級。(詳看下圖)

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女被告自幼體弱多病

辯方求情指，唯一女被告陳蘊儀自幼體弱多病，她於2022年與同案被告姜紹熙結婚。同年，她出現子宮腺肌瘤前期症狀，因擔心服刑時病情惡化，決定趁早生育。她於今年8月誕下一子，生產時大量出血，至今身體仍十分虛弱。

官指示威者有組織分工計劃周詳

法官判刑指，事前有人在網上呼籲聚集，理大內有人短時間提供物資、有計劃地堵路，示威者屬有組織地分工。法官質疑，若非有周詳的計劃，怎會有這麼多物資、武器，並佔據理大如此大的地方？

沒有初選參與後續暴動不能發生

法官續指，本案控罪所指的時間雖只是11月11至14日，但之後的暴動在同一地方繼續發生，並暴力程式升級。法官認為，若沒有示威者在初期的參與，往後的暴動亦不能發生，因而判刑時會考慮到11月14日後引伸的暴動後果。

該場暴動嚴重影響社群關係

法官另指，當時在理大內的示威者有練習使用弓箭和汽油彈等物，又阻截了多條主要交通道路，對公眾造成嚴重滋擾，令他人無法使用理大。涉案暴動更嚴重影響社群關係，此後暴力的社會運動不斷發生。

各被告參與程度高

法官最後指，各被告案發時分別向警方擲物、塗污閉路電視、搬運物品堵路等，可見暴動非偶然發生。各被告是明知目的行事，即要佔據理大。雖然案發時的暴動相對理大發生的整體暴動，其暴力程度較緩和，但各被告的參與程度較高。

因應認罪先後分別判囚35至38個月

法官考慮到，林銘堯曾擲物和向警方對峙，罪責比其他被告較重，認罪扣減後判囚35個月；姜祖育和陳超卓在審前覆核時才認罪，判囚38個月；姜紹熙及早認罪，判囚37個月；陳蘊儀除及早認罪，另於2023年8月誕下兒子後尚未完全康復，判囚38個月。

案件編號：DCCC 315/2021