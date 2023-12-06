理大衝突｜官稱對年青人被黑手推向前線感可悲　囚6人43至51月

2019年11月理大衝突期間，有市民發起「圍魏救趙」行動圖「營救」被困校園內的示威者，213人在油麻地被圍捕。其中6人否認暴動罪，審訊後全被裁定罪成，案件今（6日）在區域法院判刑，法官陳廣池指本案暴動可悲之處，在於滿腔熱誠的年青人，不知就裡地被政治黑手推向前線，最後卻要獨自面對沉痛後果，有被告親撰的求情信內容令人動容，卻說不出自己錯在那裡，在考慮各人情況後，判他們入獄43個月至51個月不等。



6名被告：葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、溫燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（21至30歲），被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

2019年11月理大衝突期間，港九多區有激烈衝突。(詳看下圖)

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被告需獨自面對沉痛後果

陳官判刑時指，本案全部被告都是在暴動地點或附近被捕，雖然控方沒有證據證明個別被告積極參與，惟他們的出現，至少鼓勵及支持其他參與者，乃是無庸置疑。是次暴動最可悲及可怕之處，在於一群群有善良品格及一腔熱誠的年青人，不知就裡地被政治黑手推向前線，他們或許自我感覺良好，盡情進行暴力行為，最後卻要獨自面對沉痛後果。

理大衝突的暴力程度遠超2016的暴動案

陳官續指，本案可說是2019年中，十分暴戾、有規模及有策劃的暴動，事件中逾200人被捕，辯方呈上梁天琦暴動案予法庭作判刑參考，但梁案發生於2016年，情況與2019年有著天淵之別，相比之下後者的暴力程度有過之而無不及。

背包有9支生理鹽水參與程度非最輕

陳官就每個被告情況作出分析，被告葉偉成審訊時嘗試找朋友作供，卻是「越描越黑」，他被捕時背包內9支生理鹽水，參與程度不是最低那種，判囚48個月；被告翁耀揚當日身穿灰色上衣，背包內只有一個口罩，裝束使他容易「漂白」其在暴動中的角色，陳官考慮後判他入獄45個月。

指被告不知淪為政治博奕的棋子

至於尹亦慷求情說，他的職途規劃和人生發展因本案「定了格」，對親友感愧疚；尹父親亦稱，兒子犯案「絕非有惡意」。陳官認為若說尹「絕非有惡意」便是完全忽略當晚暴動激烈程度，又指尹似乎不知自己淪為政治博弈下的一只棋子。尹的友人曾在庭上稱他們一起抽煙，但尹被捕時身上只有手機，法庭不會猜測他是否曾棄掉身上物品，以致被捕時一副輕裝的模樣，在考慮所有因素後，判他入獄45個月。

有被告憶起父母拭淚畫面感愧疚

溫燿輝在求情信中自言，被捕後一度被情緒淹沒，想起自己身陷囹圄令家人憂心，便不由得傷心難過，夜闌人靜時，父母在廳中默然拭淚的畫面歷歷在目，實在令他愧疚。溫又說：「對世界一直有所期盼，然而世界卻不一定會如想像一樣。」若歷史重來，他決不會重蹈覆轍，並打算會重新出發，即使火苗再小，他都會反覆點燃。溫的女友形容，溫是她的最強後盾，在艱難中總能保持溫柔，現只寄望二人的人生計劃「遲到總比沒到好」。

官認為溫仍未能說出錯在那裡

陳官認為溫的求情信令人動容，但他卻未能說出他錯在那裡，身為大學生卻因其他政治推手的唆擺、鼓勵和誤導，令其身陷囹圄、摧毀自己成就和家人的期望。陳官考慮到現時政治氛圍、溫對家人的關愛等，相信他會重新做人，改造自己一手製造的慘痛歷史，判囚43個月。

有被告案發時只得18歲

就著餘下兩名被告，陳官指黃俊輝被捕時沒有任何物品，但他案發時只得18歲，如果控辯雙方早點處理案件，他的判刑或是教導所而非監禁，惟考慮到判刑整體性，判他入獄43個月；姚梓駿被捕時搜出麵粉、砂糖、勞工手套等，裝備是6名被告當中最多，他沒有自辯，亦對控方指控提出太大爭議，陳官直言姚雖有權不認罪受審，卻會失去減刑好處，他沒有任何實則的求情理由，故此判囚51個月。

總督察任雪瑩稱警方對暴動等暴力行為絕不辜息。(凌子淇攝)

213人被捕187人已被裁罪成

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩判刑後表示，理大油麻地暴動事件分拆17宗案件處理，本案是第14宗。當日被捕213名被控男女當中，187人已被裁定暴動罪成立，其中165名被告被判囚29至64個月，11人判入教導所，另有11名被告正在等候判刑。

任強調香港市民享有言論、新聞、集會和遊行的自由，但進行以上活動時亦須遵守本港法律，警方絕不容忍任何破壞公共秩序、危害公眾安全的行為，絕不姑息任何暴力及違法活動，必定果斷執法。

案件編號：DCCC 843/2020