理大衝突｜最後一宗封鎖區被捕人士案開審　5被告認暴動罪

2019年11月理大衝突期間，有市民發起「圍魏救趙」行動圖「營救」被困校園內的示威者，213人在油麻地被圍捕，分17宗暴動案件審理。最後一案今（22日）於西九龍法院（暫代西九龍法院）開審，9男當中5人認罪，案情指當晚示威者至少投擲251枚汽油彈，事後現場一片狼籍，遺下大量雜物。另有警員執勤期間，其中因馬路上的電油或汽油彈殘餘物滑倒受傷。認罪的5人當時均穿黑色衣物，並有防毒面罩等裝備。



9名被告：區啟泰（案發時25歲，下同）、陳俊宇（22歲）、陳建希（18歲）、陳國庭（18歲）、陳力圖（21歲）、鄭子峰（23歲）、鍾子杰（28歲）、何頌賢（20歲）及何家堯（25歲），被控於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。其中區、何家堯及3名陳姓被告認罪，餘下4人不認罪。

2019年11月理大衝突期間，港九多區有激烈衝突，劉官指在現場的人必然知情道有暴動在發生。(詳看下圖)

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警方估算示威者投擲251枚汽油彈

案情指，2019年11月11日起，理工大學遭大批示威者佔領，其後警方封鎖校園。11月18日，有網民發起「營救」理大內示威者，晚上大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等。警方估算示威者在案發期間至少投擲251枚汽油彈。

封鎖區內拘捕213人

警方作多次警告後，發射催淚煙等彈藥以驅散及逼退示威者，惟示威者未有散去。警方終於晚上11時26分展開圍捕行動，示威者四處逃散。隨後警方設下封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人，包括認罪5名被告，其時身上均穿黑色衣物，個別被告亦有防毒面具、面巾等。

3名警員踩到電油或汽油彈殘餘物滑倒

案發地點事後一片狼藉，遺下大量雜物，包括碎玻璃、磚塊、石頭等。此外，港鐵油麻地站的各出口被毀壞，亦有街燈受破壞，街燈燈箱內的電線被剪斷。另事件中共有4名警員受傷，其中3人踩到馬路的電油或汽油彈殘餘物滑倒。

案件編號：DCCC 442/2021