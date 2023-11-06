圍堵理大｜5男女涉在校園內破壞設拖及向警擲物　認暴動罪候判

2019年11月發生理大圍城事件，事後多人被捕。其中5名理大生被指當時在校園內，分別搬運不同物件堵路、破壞閉路電視，及投擲物品與警方對峙。案發時為理大學生的4男1女，今（6日）在區域法院承認串謀暴動罪，案件押後至12月7日判刑。



5名被告：林銘堯(22歲)、姜祖育(22歲)、姜紹熙(21歲)、陳蘊儀(女，23歲)及陳超卓(22歲)。5人被控一項串謀暴動罪，指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與不知名人士於香港理工大學及其一帶參與暴動。

2019年11月，理工大學被示威者佔領，校園被嚴重破壞。(詳看下圖)

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校園內多項設施被破壞

案情指，自2019年11月11日至14日期間，大量示威者集結在理大及其一帶。示威者有組織地佔據理大，並且破壞理大的開路電視、校園設施及財物等，另有人使用汽油彈、弓箭及其他物件，與調派到理大外圍控制場面的警方對峙及衝突。另一方面，有示威者在理大內不時搬動膠馬、枱欖及雜物到理大周邊範團及其一帶堵路。直至2019年11月28日，警方才能控制理大及其一帶。

5人均增在閱讀室內集結

根據相關片段，2019年11月11日凌晨5時至7時，5名被告連同其他身份不詳的人士在理大內一間24小時的閱讀室內集結。期間，五人時有交談，收拾各自帶來的背包及整頓物品，換上黑色裝束，一同帶備他們帶來的物品離開閱讀室，另姜祖育及陳超卓與其他不知名人士分別製作有釘的木板。

林及姜曾在校園內搬運膠馬

離開閱讀室後，林銘堯連同其他示威者多次向警方投擲硬物並與警方對峙，並與姜祖育等人搬運膠馬架設路障及將膠馬擲向樓梯處；姜祖育除了搬運膠馬外，亦在理大校園內多次拖運一個紫色回收箱，並將膠馬擲向樓梯處；姜紹熙則多次搬運各種物件，包括將膠馬搬運手至紅磡港鐵站北橋等。

有閉路電視遭擲物破壞

此外，姜紹熙與曾蘊儀曾一起在校內的咖啡店外，先後指向一部閉路電視並向前方的示威者招手，該閉路電視稍後遭一名示威者投擲物件砸壞；曾蘊儀曾在行人天橋觀察四周環境，並狀向其他人作指示；陳超卓則曾在校園內置身於多名示威者人群中，並手持擴音器。在同日稍後時間，5名被告先後會合，並一同離開理大後返回。

亦有閉路電視被噴黑

同月14日，陳蘊儀在校內一走廊將噴漆交予姜祖育，對方隨即用噴漆將閉路電視噴黑；另姜祖育、姜紹熙均身穿全身黑色裝束、蒙面、頸掛上過濾罐、戴頭盔，陳蘊儀則穿著便服與其他示威者在Core E一同沿樓梯離開。

海底隧道收費亭全遭破壞

警方在控制現場後，發現理大遭廣泛破壞，內部一片狼藉。當中大量雜物包括磚頭、紙皮、鐵欄、膠馬、桌椅、垃圾及天拿水等化學品散滿一地。部份教學大樓出入口遭雜物堵塞，亦有玻璃外牆碎裂。多處牆壁及地面除遭廣泛塗鴉外，甚至有燒焦的痕跡。另紅磡海底隧道的全部20個收費亭均被火或其他方式損壞。

林是頂級標槍運動員

辯方求情指，林銘堯案發時年僅20歲，有一系列「標青」的標槍體育成績，曾代表港隊屢獲殊榮。被告的多名親友為其撰寫的求情信中，均讚揚他本性善良，孝順和自律性高，為一名對生活前景有熱誠的年青人。辯方另指，田徑總會副主席形容被告為頂級的標槍運動員，望法庭能輕判，讓被告在運動員的黃金時期可以繼績為港付出。翻查香港田徑總會的資料，林現今仍為香港 U20 男子標槍紀錄保持者。

另兩被告已結婚並育有一子

辯方另透露，姜紹熙和陳蘊儀相識4年，於2022年結為夫婦，現育有一名兩個月大的兒子。辯方續指，陳於 2020 年被診斷有子宮內膜異位，更發現有機會患有遺傳性子宮疾病，有機會需要切除子宮。另陳在生產時曾大量出血，傷口至今仍未癒合，因而身體虛弱和需定期覆診。

案件編號：DCCC 315/2021