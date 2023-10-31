理大衝突｜官指此乃史上最嚴重的其中一場暴動　判6男女各囚5年

理工大學在2019年的社會運動中被示威者佔據，警方後來圍堵校園，在11月18日晚上，大批市民上街聲援校園內的示威者，警方在油尖旺一帶設下封鎖區，並拘捕213人，其中6男女否認暴動，他們經審訊後被裁定罪成。案件今（31日）在區域法院判刑，法官謝沈智慧指，當晚示威者猶如軍隊般「且戰且退」，形容此乃有史以來其中一場最嚴重的暴動，更是加深不同政見人士分歧，破壞警民關係，判處6人監禁5年。



被告陳彥宏（17歲）、張穎瑜（19歲）、朱國智（28歲）、杜文曉（17歲）、高天祐（18歲）及林鳳芝（18歲），被控一項暴動罪。陳另涉管有一支螺絲批，他被裁定「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪不成立。

2019年11月理大衝突期間，港九多區有激烈衝突，劉官指在現場的人必然知情道有暴動在發生。(詳看下圖)

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當日示威者多達1500人

法官判刑時指，多達1,500 名示威者當日「且戰且退」，猶如軍隊般推進，築起防線與警方對峙，期間曾用鐳射筆及大量投擲汽油彈，迫使警方後退，可見暴動不是突發而是早有預謀。雖然辯方稱汽油彈沒有擊中警方，但示威者當時堵路、擲磚以及嚴重損毀公共設施，目無法紀。涉案片段亦見，有汽油彈曾落在警員腳尖，警員若無及時避開便會受傷。

警察與示威者比例為1對10

辯方曾指當日警力充足，法官卻反駁稱警員與示威者是1對10的情況，警方一度未能應付示威者並需增援，終由速龍到場協助。雖然警方成功截停二百多人，但其他示威者早已逃之夭夭。法官形容，本案乃有史以來其中一場最嚴重暴力的暴動。

暴動加深不同政見人士的分歧

法官又指，案發彌敦道是主要交通樞紐，亦屬人煙稠密之地，示威者癱瘓交通，有機會對在場人士造成直接人身傷害及財物損失，對公共開支構成負擔。暴動更是加深不同政見人士分歧，破壞警民關係。

不明為何有國安法會令被告重犯機會低

辯方曾指，國安法立法後，社會情況已大幅改善，被告重犯機會低。法官雖同意國安法令社會大致回復平靜，但指國安法大多罪行最高可被判囚10年，與暴動罪相同，不明白國安法何以令到被告重犯機會低，最終判處6人各囚5年。

高級督察潘崇禮。

理大案已有182人被裁定暴動罪成

東九龍總區公眾活動調查組主管潘崇禮高級督察稱，警當晚拘捕的213人，並分成17宗案件，本案是第13宗經審訊被定罪的判刑。至目前為止，已經有182名被告被裁定暴動罪成，其中11人被判入教導所，有153 名被告判29至64個月監禁，仍有18人正喺等候判刑。

警方重申，香港市民享有言論、新聞、集會和遊行的自由，但在進行以上活動時，亦須遵守本港法律。警方絕不容忍任何破壞社會安寧及非法的行為，警方亦必定會果斷執法，以保障市民財產及公眾安全。

案件編號：DCCC751/2020