文化博物館｜康文署強烈譴責網上虛假言論　強調館藏必妥善保存

港府早前建議將科學館改建成「國家發展成就專館」，並將科學館搬至沙田文化博物館惹來「殺館」質疑。文體旅局局長楊潤雄周一（11日）在立法會高調反擊稱指控「完全是子虛烏有」。



康樂及文化事務署今日（13日）發表嚴正聲明稱，強烈譴責近日網上有涉嫌海外組織及人士指港府決定清拆香港文化博物館，並稱必然丟失大量關乎香港文化的重要檔案和藝術品，對保存香港文化遺產構成嚴重威脅的虛假言論，康文署因而就有關虛假言論作出嚴正聲明，以正視聽。



康文署：近日有涉嫌海外組織及人士發放虛假言論

康文署在嚴正聲明稱，近日網上有涉嫌海外組織及人士指香港特別行政區政府決定清拆香港文化博物館，並稱必然丟失大量關乎香港文化的重要檔案和藝術品，對保存香港文化遺產構成嚴重威脅，該署今日強烈譴責此等別有用心人士發放的虛假言論，現作出嚴正聲明，以正視聽。

康文署強調，該署一直致力推動香港文化藝術的保存和發展，珍視每一件館藏，並盡力提供空間展示，這也是政府推出《十年文化藝術設施發展藍圖》建議大幅增加博物館數目及增加展覽空間的目的。康文署稱，無論如何，現時香港文化博物館的館藏必定會妥善保存，不會因博物館的整合而丟失，並會繼續在香港文化博物館或其他合適的展館供市民欣賞。

▼香港文化博物館面臨「殺館」▼



+ 46

▼香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」▼



+ 5