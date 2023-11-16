消委會花生醬｜福源掀退貨潮質疑驗法　消委會：絕不測試過期樣本

消委會最新一期《選擇》月刊昨日（15日）公布20款花生醬的測試報告，六成樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素。受港人歡迎作手信的台灣新竹福源花生醬，被驗出黃曲霉毒素含量最高，每公斤含4.94微克，黃曲霉毒素B1含量，每公斤4.27微克，兩者均超出歐盟上限。嚴重可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。

福源花生醬的負責人曾俊強今日（16）在台灣會見傳媒，表示報告一出即引來顧客要求退貨，當地銷售點亦面臨下架，形容「70年商譽就這樣毀於一旦」。他指出，消委會檢測的樣本，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，質疑消委會檢驗過期品，當然會有衍生變質問題。

消委會接受查詢表示，該測試樣本標示的有效日期為2023年1月13日。消委會交往海外第三方實驗室，並於有效期前進行測試。發言人強調，維護消費者福祉，進行測試時絕不會使用過期的樣本。



消委會測試揭示，优味幼滑花生醬（左）及新竹福源花生醬（右），黃曲霉毒素B1含量每公斤超過2微克，超出歐盟標準。（廖雁雄攝）

消委會檢出新竹福源花生醬，黃曲霉毒素總量為每公斤含4.94微克，黃曲霉毒素B1含量為每公斤有4.27微克，為20款花生醬的測試樣本中最高，兩者都超出歐盟上限（前者為4.0，後者為2.0）。《選擇》月刊引述了多個樣本出現各式問題的廠商，就測試結果作回應，惟沒有福源的回應。

台灣福源總店收投訴退貨電話 面臨賣場下架問題

台灣聯合報今日報道，香港消委會的測試報告一出，總店位於台灣新竹市的福源花生醬陸續收到顧客投訴、退貨電話，店面生意一落千丈，店主在店門張貼聲明及檢測報告，稱今年多次檢驗，全部符合食品衞生管理標準，希望消費者安心食用。

福源負責人曾俊強今午在店面接受台灣傳媒訪問，表示不定時做食品檢驗，當地衛生局也來抽驗，向來都沒事，為何香港消委會做的抽檢，竟出現黃曲霉毒素超標，讓他相當納悶，也讓人質疑其抽驗的可信度。

質疑消委會檢驗一年前樣本

他指出，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，其產品是當天現做，保存期只有3個月，消委會檢測的花生醬瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，即是在2022年10月14日生產，質疑為何將近1年才檢驗，他認為檢驗過期品當然會有過期衍生變質的問題，檢測值當然會超過。

「70年商譽就這樣毀於一旦」

曾俊強表示，昨天完全睡不好，門市人員處理顧客投訴、退貨電話接不完，還有面臨賣場花生醬下架問題。他稱，「每年檢驗都沒問題，70年商譽就這樣毀於一旦」，形容這「謠言」讓他們蒙受損失，預估損失幾十萬元新台幣（以30萬元新台幣計，約港幣7.4萬元），他委請律師向香港消委會要求說明與澄清，後續研議求償。

消委會發言人表示，消委會進行不同類型的產品測試，旨在提供產品資訊保障消費者的健康，維護消費者福祉，進行測試時絕不會使用過期的樣本。

消委會：絕不使用過期樣本測試

消委會職員於2022年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬樣本，該樣本包裝上標示的有效日期為2023年１月13日。消委會將該樣本送往海外獲United Kingdom Accreditation Service （UKAS）認證的第三方實驗室，根據相關國際普遍認受標準進行測試。測試由2022年１2月2日至2023年１月11日進行，因此所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

▼11月15日 消委會公布花生醬測試結果▼



生產商測試報告不能作直接比較

消委會歡迎代理商或生產商為自家的產品進行測試，但由於生產商提供的測試報告內顯示的樣本，與消委會的樣本批次及測試方法並不相同，因此不能對測試結果作直接比較。

消委會期望生產商或代理商能在產品包裝上提供正確及足夠的資料，例如生產日期、到期日、貯存溫度等以供消費者參考。