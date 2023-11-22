的士罷工取消｜業界聲稱政府昨晚有新回應　首見打擊網約平台字眼

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，原計劃今早（22日）在大埔林村停車場停靠罷工3小時，但至昨晚（21日）宣布取消，稱政府在會面上釋出善意。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今早在電台節目解釋，昨日上午與政府會面，對方答覆依然是「拖延」，後至傍晚約7時收到政府回信回覆，同意由「執法部門」在短期內採取大型執法行動，黃指相信「今次唔會太少數量（檢控）」，加上政府承諾下月中再與業界會面，商討可行性打擊方法，故決定取消罷工，又重申業界一直不希望罷工：「罷工對市民司機及車主無益。」



黃羽庭在商台節目形容，昨早與運輸及物流局和運輸署開會，所得答覆與過去八年半無甚變動，仍是加強執法等等，業界認為政府只是拖延，故決定如期罷工。

黃稱，由下午至傍晚，雙方一直有商討，當局亦希望業界不要罷工，至傍晚約7時，政府回信稱表明會在下月中聯同「執法部門」再與業界開會，商討可行性打擊方法，「點樣先有效打擊到佢哋（白牌車）」，亦同意由「執法部門」短期內採取大型執法行動，故決定取消罷工，黃稱：「相信今次唔會太少數量（檢控）。」

黃羽庭重申，罷工對市民、的士車主及司機三方都並非好事，業界不希望以罷工表達不滿，期望政府能加強打擊「白牌車」。

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的士小巴商總會理事長周國強在港台節目則解釋指，昨早與政府開會時業界提出多項反建議，惟局方反應冷淡，故決定按原定計劃罷工。不過，直到在晚上，業界收到政府電話指會全面檢視法例，亦會加強執法，加上業界疏忽未有申請不反通知書，「已搞到七點幾，已去叫啲的士去其他地方係咪一個好嘅決定呢？所以暫時停咗。」

被問到相關說法早已存在為何業界突然接受，周國強指，因今次政府的聲明有列明審視及打擊「網約平台白牌車非法載客取酬行為」，形容是業界爭取這麼多年第一次見到的字眼，因現時即使有關行為是犯法，但警方曾指出執法舉證有困難。

周國強表示，的士業界可與政府修例配合，如加裝導航、設行車記錄儀，當市民明白到原來的士業可以改善之前的問題，即使沒有白牌車都沒有問題。至於業界會否同意引入記分制，周國強則指加強罰則是沒有問題，但認為應該同時解決的士收費滯後問題，認為如提升「人工」（收入），業界對扣分制反感不會這麼大。