漁民團體推海產養殖青年專才培訓計劃　新科技養魚吸年輕人入行

本港近年極力搶人才，而本地的海產養殖行業亦正積極培訓人才。漁民團體聯會今日（28日）宣布，推出海產養殖青年專才培訓計劃，國家農業農村部副部長馬有祥亦出席啟動禮見證。港區全國人大代表霍啟剛指，贊助500萬港元讓有志加入可持續養殖的青少年申請學費或生活補貼。

香港漁民團體聯會主席張少強指，計劃歡迎任何有意從事養殖業的年輕人參加，又認海產養殖亦涉及到不少創新科技。有參與試養項目的大學生指，可學到如何科學化投餵飼料、預防魚病，以及氧氣紅潮間的關係等，希望可為本港漁業提供更現代化的養殖方式。



香港漁民團體聯會今日（28日）宣布推出海產養殖青年專才培訓計劃。（張浩維攝）

香港漁民團體聯會今日（28日）宣布推出海產養殖青年專才培訓計劃，國家農業農村部副部長馬有祥、中聯辦新界工作部部長李薊貽、特區政府環境及生態局局長謝展寰及港區全國人大代表霍啟剛亦有到場出席，並到漁護署設於東龍洲魚類養殖區的現代化海產養殖示範場參觀，霍啟剛亦向計劃贊助500萬港元，讓有志加入可持續養殖的青少年申請學費或生活補貼。

霍啟剛向計劃贊助500萬港元，讓有志加入可持續養殖的青少年申請學費或生活補貼。（張浩維攝）

國家農業農村部副部長馬有祥到場出席，並到漁護署設於東龍洲魚類養殖區的現代化海產養殖示範場參觀。（張浩維攝）

一眾嘉賓到漁護署設於東龍洲魚類養殖區的現代化海產養殖示範場參觀。（張浩維攝）

香港漁民團體聯會主席張少強指，不少人認為海產養殖是夕陽行業，欠缺年輕人入行，故推出培訓計劃，讓大眾了解到海產養殖仍然是個非常大的產業。他又期望香港的漁民亦可貢獻力量，協助國家發展成高質量的海洋經濟發展。至於每名學員可得的獎學金，則要視乎有多少人參與及開多少班決定。

他續指去年9月已開始部份的試養項目，今日推出培訓計劃，冀可培養更多年輕人投身養殖業，又歡迎任何有意從事養殖業的年輕人參加計劃。他又認為，海產養殖亦涉及到不少創新科技，計劃中亦會涵蓋養魚業中科技的，例如何去應對大自然，提高養殖的質素等，「成日都話想食野生捕撈嘅魚，點解市民覺得養魚冇咁好，我哋通過科學去養魚，希望養殖嘅魚類或者海產品有80至90%嘅相同。」

陳永禧（右）指試養項目中可學到如何科學化投餵飼料，了解及如何預防魚病，以及氧氣紅潮間的關係等，希望可為本港漁業提供更現代化的養殖方式。（張浩維攝）

參與試養項目的理大學生陳永禧指，第一及第二期共有約350人參與，當中主要是漁民子弟及有意入行的年輕人。試養項目中則可學到如何科學化投餵飼料，了解及如何預防魚病，以及氧氣紅潮間的關係等，希望可為本港漁業提供更現代化的養殖方式。