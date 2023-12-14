廟街夜繽紛｜周五開鑼20元12粒燒賣吸客　現商販：僅兩個月希望期

廟街夜繽紛將於明日（15日）開鑼，為期約五個月，有首次在夜市擺檔的檔主推出20元12粒的味粉燒賣來吸引食客，有原本在廟街擺檔的商販檔主希望受惠於夜市活動，令疫情間一落萬丈的生意出現轉機，不過亦有檔主認為人流可能增加，但對生意幫助不大，「有一兩個的希望期，之後就會消退。」



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今日傍晚，近佐敦廟街牌坊入口的街道兩旁擺放了一排攤檔車，參與夜市的檔主紛紛籌備開檔，不少美食車設置了紅色吊燈，擺放了基本的煮食爐具，不過招牌仍蓋上黑布，未知「廬山真面目」。

原本經營網點賣湯包的李先生，首次在夜市擺檔，他稱希望嘗試新的模式。他攤檔的特色小吃是「Shakeshake丸」，在丸子、燒賣中加入味粉，而燒賣售價20元12粒，另外還有30元一人份的混醬手撕雞、杏汁豬肺湯、胡椒豬肺湯、蛋白杏仁露、渣渣，以及有汽菊花茶、羅漢果茶等。他指今晚會佈置好場地，明日再入貨，所有攤檔亦會統一測試電力設備，記者觀察攤檔的電燈大概在5時40分左右亮起。

今年70歲、在附近開舖售上海美食包點的羅先生，參與成為夜市的檔主。他稱主要中式薄餐等小吃，價格不超過21元，不過攤檔車招牌上的字眼遭活動負責方弄錯，變成糖醋排骨等其他字眼，自己會貼上一張新的招牌紙。此外，他表示只要設置好電燈、招牌，測試過電力便可以開檔，相信經過師傅檢查，電力不會有問題。

在上海街經營包點鋪十幾年的他，指這幾年廟街人流比以往相差很遠，「疫情之後好靜，成條廟街都冇人。」他表示希望在夜市的生意額一日有五、六千元，「希望搞好啲，等大家經濟好啲，多啲人落嚟玩，多啲人落嚟食。」

在附近西貢街擺檔的、今年23歲的蘇小姐亦與母親一同參與廟街夜市，主要賣涼拌魷魚、雞腎、螺肉。蘇太表示很多東西還未備齊，例如煮食爐具、餐具等，食材則會在明日準備好。作為主力的女兒，她表示希望透過夜市推介廟街，吸引更多人流。

在廟街長大、擺檔售賣衣服至少有三、四年的包姐，認為三年的疫情令生意一落萬丈，希望藉著廟街「夜繽紛」吸引更多人流。

在廟街賣油畫約6年、主打遊客生意的檔主周先生，表示最近一兩個月人流不多，他估計遊客在夜市光顧美食攤檔後，未必會光顧他的攤檔，雖然人流可能增加，但對生意幫助不大，「有一兩個的希望期，之後就會消退。」他亦稱現時遊客消費謹慎，「唔係必需品就唔買」。