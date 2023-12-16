簡約公屋｜何永賢稱空置校舍改裝花約一年　長遠改建公屋仍需研究

政府第二批「簡約公屋」選址計劃取消上水蓮塘尾項目，改推馬鞍山恆光街一幅政府用地，同時改裝5所空置或即將空置的校舍。房屋局局長何永賢今早在電台節目表示，新安排是收到意見反映，首批簡約公屋選址偏遠、欠吸引力。她又預料改裝校舍需時9月至1年，其中兩所學校將於明年中動工。至於新選址是否能長遠改作興建公屋，仍需要規劃署做研究。



房屋局局長何永賢。（資料圖片/黃浩謙攝）

首批簡約公屋選址偏遠、欠吸引力

政府第二批「簡約公屋」，計劃放棄推展原先建議的上水蓮塘尾項目，改推展馬鞍山恆光街一幅政府用地，並改裝5所空置或即將空置的校舍。 房屋局長何永賢今早在商台節目《政經星期六》解釋，首批簡約公屋收到社會反映的問題，最多是選址偏遠，欠缺吸引力，而建築署研究發現，上水蓮塘尾項目的渠道、污水處理都需要改裝，交通接駁亦欠佳，導致開發成本高，但單位不多，只有1100個。

改裝校舍料需9月至1年 ２所學校明年中動工

何永賢指，發展局數個月前主動聯絡，表示覓得一幅位於馬鞍山恆光街、用作一間中學體育場地的短期租約用地，適合改建，加上推展5個改裝空置校舍的項目，新選址合共提供的單位數目已足夠對沖。

何永賢又指，空置校舍改裝為簡約公屋後，部分屬於1至2人單位，相信當區交通能夠應付，又指改裝校舍無需做任何拆卸，只需要作單位間隔、加入獨立洗手間，工程相對容易，預計需時9個月至一年。

她表示，留意到部分學校的圖書館裝修精美，希望保留讓簡約公屋家庭的小朋友使用。現時其中兩所學校已確認可在明年中展開工程，而這段時間可能會進入學校展開規劃、前期測量等工作。她亦指，首批簡約公屋將在明年初就營辦商招標，目前已有幾間有實力的機構表示有興趣。

青山公路有多個住宅項目陸續入伙，何永賢指可為簡約公屋居民提供花王、清潔、看更工作機會。（資料圖片)

新選址長遠改建公屋仍需研究

何永賢指，感謝有大局觀的社會人士支持項目，希望未來吸納地區意見改善附近社區設施，「我哋都唔想見到城市裡面有咁大班朋友係一個困難嘅環境，其實有時幫到人，調返頭可能長遠都幫到自己，當社會咁多個家庭感受到有人關心佢，佢將來出來、成長，或者對於香港係一個好有成就嘅人，佢對於香港嘅心以都會留返喺度，貢獻返呢個城市。」

第二批簡約公屋選址，5個空置校舍當中，有4幅用地原用作興建公屋。至於新選址是否能長遠改作興建公屋，她稱，仍需要規劃署進行研究，强調香港未來十年有足夠土地興建41萬個公屋單位。

打擊濫用公屋二百戶交出單位 40戶發遷出通知

打擊濫用公屋方面，何永賢指，現時全港有81萬公屋住戶，首階段向約8.8萬戶公屋戶派發申報表，主要是申報在香港是否推有住宅物業，現時已收回98%表格。

她指剩下1700申報的個案會繼續跟進，當中有200戶自願交回單位給房屋署。其中25,000個表格與地政總數一同核對資料，並發現有59個住戶在香港有物業，當中40個住戶是擁住宅物業，會向這40個住戶發出遷出通知書。