C919飛行演示｜內地民航留學生稱不輸波音、空巴　機迷冀飛多兩圈

國產客機C919周六早上（16日）在維港上空展開飛行演示，飛越維港兩圈。C919第二次飛過維港時，高度比第一次更低，設備齊全的攝影發燒友可輕易拍下C919英姿。有民航航空電子設備相關專業的內地留學生，今早9時已到尖沙咀星光大道霸位觀看C919飛行演示，他稱C919屬最新研發客機，汲取波音及空中巴士優點，有後發優勢，完全不輸兩間外國公司。亦也有飛機愛好者直言飛兩圈不夠，「再來兩圈就好。」



▼12月16日C919翱翔維港上空 從山頂看C919▼



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▼12月16日C919翱翔維港上空 從天際100看C919▼



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內地留學生劉同學（左）及尚同學（右）現在在港讀碩士課程，稱C919屬最新研發客機，吸取波音及空中巴士的優點，完全不輸兩間外國公司。（何瑞芬攝）

在港讀碩士的內地生劉同學及尚同學今日在尖東海旁「接機」，其中，劉同學曾在中國民航大學讀航空電子設備相關專業，稱特別喜歡飛機，感覺很有科技感，在天空飛翔時十分優雅。

劉稱，今早9時許已到場霸位，C919在低空飛過，融合維港兩岸的高樓大廈，「感覺特別壯觀。」他又說，C919屬最新研發客機，汲取波音及空中巴士的優點，有後發優勢，完全不輸兩間外國公司。尚同學則稱沒想到會先在香港看到國產機，有機會一定會去坐C919服役中的上海飛成都航線，感受國產機魅力。

（左起）在港內地人葉先生、蔡先生與王小姐結伴到維港觀賞C919，均稱看到C919特別激動。（何瑞芬攝）

在港內地人葉先生、蔡先生與王小姐因喜歡飛機及拍攝，結伴到維港觀賞C919，均稱看到C919特別激動:「特別帥，有不一的感情，畢竟是自己人的飛機。」蔡先生稱，飛機比想像中飛得更低，自己帶了600mm「大炮」比較累，有感帶200mm已足夠。他又說，今日有不少飛機迷到到場見證，氣氛很好，更認為國產機不比波音及空中巴士差。

徐先生（右）與友人看飛機，稱只飛兩圈不夠。（何瑞芬攝）

內地留學生徐先生與友人到場看飛機，稱因喜歡飛機，之前已在珠海航空展一睹國產機風采，又認為今日飛兩圈實在太少，「兩圈不夠，再來兩圈就好，第一次有點高，第二次低一點。」

不過，攝影愛好者郭先生認為C919飛得較高，拍到的飛機不能與維港景色融合，「同喺機場影冇分別」，星光大道不是一個合適地方，下次或到山頂等高位影相，效果或會較好。