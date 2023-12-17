三隧分時段收費｜凌晨5時實施即減至$20　按時加減　一APP看收費

三隧分流第二階段不同時段不同收費今日（17日）凌晨5時實施，紅隧、東隧及西隧凌晨5時起私家車收費即時減成非繁忙時段的20元，由於今日是公眾假期收費，三條隧道在早上10時11分起進入過渡時間，並每兩分鐘加2元，直至10時15分起收費25元，之後再在晚上7時15分再慢慢回落，晚上7時19分後回到20元收費。



三條隧道公眾假期收費安排劃一，駕駛尚算較易適應，但必須留意是明日（18日）將實施非假日收費，屆時將按繁忙、一般、非繁忙不同時段收費，並繼續設有每兩分鐘加或減2元的過渡時段安排，私家車繁忙時間為「644方案」，當中紅東隧收費較現時「633」方案貴10元。



新收費方案繁複，運輸署已更新「香港出行易」應用程式，增設「過海隧道」功能，點擊按鈕後，揀選相應的車輛，例如私家車或電單車等，即可實時查看現時三條過海隧道收費，也可透過應用程式了解其他時段收費。



▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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三隧分流第二階段收費方案今日正式實施，凌晨5時起，原本的私家車「633方案」，即西隧60元、紅隧30元及東隧30元，即時變成非繁忙時間收費，劃一收20元。凌晨5時行經西隧的私家車駕駛者，即獲減隧道費多達40元。

由於今日是星期日，故會按公眾假期方案收費，公眾假期時，三隧收費劃一，凌晨0時至早上10時11分均只會收取20元；10時11至10時15分起會每兩分鐘加2元，直至10時15分統一收費25元。

三隧假日25元劃一收費，會早上10時15分，持續至晚上7時15分，晚上7時15分至7時19分又會進入過渡時段，每兩分鐘會遞減2元，直至7時19分起變回非繁忙時段的劃一20元收費。至於電單車同樣設兩個過渡時段，收費為8元至10元。

駕駛者留意，因明日為星期一非公眾假期，三條隧將實施非假日時段收費，其中東隧及紅隧收費方案一致，西隧則有所不同，繁忙時間將是「644方案」，即西隧60元、紅隧及東隧40元，紅東隧收費較現時「633」方案要貴10元。

西隧非假日方案下，由上午7時30分開始至8時08分止，私家車按每兩分鐘最多增加2元，逐步由20元增至58元。上午繁忙時間由上午8時08分起至10時15分，收取60元。之後至10時23分為第二個過渡時段，每兩分鐘減2元，降至30元，直至下午繁忙時間、16時30分。

由下午16時30分至16時58分止，則為第三個過渡時段，每兩分鐘加2元，回升至58元；之後至晚上19時0分均收取60元。然後19時0分起為第四個過渡時段，至19時38分，由60元逐步減降至20元，直至翌日早上7時。電單車收費由8元至24元，同設四個過渡時段。

紅隧東隧設「兩加兩減」

紅隧及東隧同設「兩加兩減」四個過渡時段，但時間與西隧不同，由上午7時30分開始至7時48分為止，私家車每兩分鐘加2元逐步增至38元，之後至10時15分為上午繁忙時間，收取40元。

10時15分至10時23分則為第二個過渡時段，由每兩分鐘減2元，由10時23分起降至30元，直至下午4時30分繁忙時間開始。

各類車種平日在紅隧、東隧的不同時段不同收費價目表。（運輸署圖片）

各類車種平日在西隧的不同時段不同收費價目表。（運輸署圖片）

由下午4時30分起至4時38分為第三個過渡時段，每兩分鐘加2元，回升至38元；下午4時38分起至晚上7時收取40元；晚上7時起是第四個過渡時段，由40元逐步減至19時18分步收22元，19時18分起至翌日早上7時收20元。電單車收費由8元至16元，同設四個過渡時段。

另外，在所有方案所有時段之下，的士及其他車輛均全日維持分別25元及50元不變。

新收費方案十分複雜，記不住的駕駛者也不需憂心。運輸署已更新「香港出行易」應用程式，增設「過海隧道」功能，點擊按鈕後，揀選相應的車輛，例如私家車或電單車等，即可實時查看現時三條過海隧道收費，也可透過應用程式了解其他時段收費。

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