三隧分流一文看清｜私家車晚間劃一$20　早上7時半起每兩分鐘加$2

政府在8月初收回西隧後，向三隧分流實施首阰段的私家「633」收費方案，次階段於本月17日（下周日）起調整為「644」收費方案，即私家車在西隧繁忙時段收60元、紅隧及東隧同收40元，與此同時實施「不同時段不同收費」，以紅、東隧為例，即在周一至六上班繁忙的早上7時30分起，收費由20元開始每隔兩分鐘加2元，加至上午10時15分的40元高峰，然後逐兩分鐘減2元至10時23分的30元。



下班繁忙時間，就由下午4時半起，收費由32元開始每隔兩分鐘加2元，加至下午7時正的40元高峰，然後每隔2分鐘減2元至下午7時18分的20元。



本文介紹三條隧道新收費，以及私家車為例，如何逐兩分鐘增加或減少2元，來達致過渡時間收費詳情。



▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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紅隧、東隧：私家收費$20—$40—$30—$40—$20

紅隧及東隧方面，同設兩加兩減過渡時段，但時間上與西隧略有不同。周一至周六的非公眾假期，由上午7時30分開始至7時48分止，私家車每兩分鐘最多增加2元，逐步增至38元，之後至10時15分為上午繁忙時間，收取40元。

之後由10時15分至10時23分止為第二個過渡時段，由每兩分鐘減2元，由10時23分起降至30元，直至下午16時30分繁忙時間開始。

由下午16時30分起至16時38分止，同為第三個過渡時段，每兩分鐘加2元，回升至38元，16時38分起至晚上19時0分，收取40元；19時0分起是第四個過渡時段，由40元逐步減至19時18分步收22元，19時18分起至翌日早上7時收20元。

電單車收費由8元至16元，同設四個過渡時段。的士及其他車輛則全日維持分別25元及50元。

各類車種平日在紅隧、東隧的不同時段不同收費價目表。（運輸署圖片）

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼



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西隧：私家車收費$20—$60—$30—$60—$20

西隧周一至周六的非公眾假期，由上午7時30分開始至8時08分止，私家車按每兩分鐘最多增加2元，逐步由20元增至58元。上午繁忙時間由上午8時08分起至10時15分，收取60元。之後至10時23分為第二個過渡時段，每兩分鐘減2元，降至30元，直至下午繁忙時間、16時30分。

由下午16時30分至16時58分止，則為第三個過渡時段，每兩分鐘加2元，回升至58元；之後至晚上19時0分均收取60元。然後19時0分起為第四個過渡時段，至19時38分，由60元逐步減降至20元，直至翌日早上7時。

電單車收費由8元至24元，同設四個過渡時段。的士及其他車輛則全日維持分別25元及50元。

各類車種平日在西隧的不同時段不同收費價目表。（運輸署圖片）

三隧假日收費$20—$25—$20

三條過海隧道公眾假期收費劃一，私家車最高收25元，最低收20元。設一加一減過渡時段，上午10時11分至10時15分止為上午調升時段，由21元增至23元，由10時15起至19時15止一律收25元；之後由19時15分至19時19分止，由逐步回落至20元。

電單車收費由8元至10元，同設四個過渡時段。的士及其他車輛則全日維持分別25元及50元。