三隧分流｜運輸署冀實施收新費後　紅隧車龍減1公里東隧減0.5公里

運輸署將於下周日（17日）實施三隧分流「不同時段不同收費」，將來逢周一至周六，繁忙時段收費每兩分鐘遞增兩元，西隧私家車收費介乎20至60元，紅隧和東隧介乎20至40元；在周日及公眾假期三隧收費介乎20至25元。

運輸署署長李頌恩表示，期望實施新收費後，紅隧車龍縮減1公里，東隧縮減0.5公里。至於長遠能否改善紅隧一帶車流，署方指實施「633」收費以來，駕駛人士仍在探索駕駛模式，估計再實施不同時段不同收費要觀察半年時間。



運輸署指出，三條過海隧道不同時段不同收費將於12月17日上午5時實施，駕駛者可如常透過「易通行」，直接駛過隊道。

運輸署又指，三隧毋須因不同時段不同收費實施特別交通安排，但香港街馬2023於當日上午舉行，會途經東隧北行管道，活動期間東隧及其連接路會實施臨時交通安排，再作另行公布。

運輸署總工程師總工程師（運輸策劃）李浩天表示，私家車和電單車（包括機動三輪車）收費將按時段而有所變化。在星期一至六（非公眾假期），私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；而電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。

在公眾假期，三條過海隧道私家車收費介乎20至25元，電單車收費則介乎8至10元。各個時段之間設有過渡收費安排，有序地銜接不同時段的收費水平，以保障道路使用者的安全。

他表示，實施時不會有額外的交通安排，「係唔會因為實施新收費，而有臨時交通安排。」運輸署並提醒，12月17日將舉行「香港街馬2023」，屆時東隧實施臨時安排，但強調不會影響分時段收費。運輸署會啟動緊急應變中心監察情況。

李浩天表示，不同時段將以遞增或遞減收費的方式，作為過渡安排，避免司機突然加速或減速。以平日早上的過渡安排為例，私家車每兩分鐘遞增2元，電單車則每兩分鐘遞增0.8元。

例如早上7時28分仍然屬非繁忙時段，私家車收20元、電單車收8元。但直至7時30分便會即時過整，私家車及電單車分別增至22元及8.8元，如是者直至調整至繁忙時段的收費。

運輸署指，司機可在「香港出行易」應用程式獲取資訊，或在駕駛期間，觀看隧道費顯示屏，以得知實時收費。

電單車車主若以電子或自動繳費，能繼續以現行方式繳付「毫子」。惟少部份（每日380宗交易）在7-11便利店繳費的車主，因現時該店未能支援「毫子」交易，預料明年首季才可完成升級系統。

運輸署建議，該批車主可改用信用卡、轉數快、八達通APP繳費功能付款，亦能在「易通行」客戶服務中心現金繳費；並呼籲他們申請自動繳費。

運輸署署長李頌恩表示，實施新收費後，期望紅隧車龍減1公里，東隧車龍減0.5公里。

近期政府一些電腦系統屢見出故障，被問及有否在事前進行多重測試，以及政府資訊科技總監辦公室的參與度等。李頌恩表示，易通行設有後備系統，有需要時可轉換，並指已完成多個測試，包括流量測試、更新收費表測試等，因此有信心當日可順利推行。「我哋亦試過將過往實際一段時間，80幾萬架次嘅車數，放起新車費表，做過試驗都係準確。」

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼

