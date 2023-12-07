三隧分流｜12.17早上實施不同時段不同收費　紅、東隧繁忙時間$40

運輸署今日（7日）提醒市民，三條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧，將於本月17日（星期日）上午5時起實施分時段收費。



不同時段不同收費是於星期一至六（假期除外）實施，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；在公眾假期3條過海隧私家車收費介乎20至25元。署方表示，各個時段之間設有過渡收費安排，有序地銜接不同時段的收費水平，以保障道路使用者的安全。



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運輸署表示，私家車和電單車（包括機動三輪車）收費將按時段而有所變化。在星期一至六（非公眾假期），私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；而電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。

在公眾假期，三條過海隧道私家車收費介乎20至25元，電單車收費則介乎8至10元。各個時段之間設有過渡收費安排，有序地銜接不同時段的收費水平，以保障道路使用者的安全。

至於其他車種收費全日維持在固定水平，三條過海隧道的士收費繼續全日劃一25元，而其他商用車包括貨車、巴士等全日劃一50元。

運輸署展開新一輪宣傳工作，包括透過社交媒體、網上及電視宣傳、「香港出行易」流動應用程式、隧道廣播和可變信息顯示屏等，介紹分時段收費。其中，三條過海隧道來回方向的「易通行」收費點或其鄰近位置新設的隧道費顯示屏已顯示相關宣傳信息，讓駕駛者預早知悉各條過海隧道收費點的位置，為分時段收費作好準備。

分時段收費實施後，公眾可透過隧道費顯示屏或運輸署「香港出行易」流動應用程式及網站，獲取實時收費資訊。而駕駛者在使用過海隧道後，亦可透過「易通行」流動應用程式及網站查閱使用隧道的時間及應付／已付的隧道費。

分時段收費詳情載於附件。私家車和電單車（包括機動三輪車）收費將按時段而有所變化。在星期一至六（非公眾假期），私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元；而電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。在公眾假期，三條過海隧道私家車收費介乎20至25元，電單車收費則介乎8至10元。各個時段之間設有過渡收費安排，有序地銜接不同時段的收費水平，以保障道路使用者的安全。

至於其他車種收費全日維持在固定水平，三條過海隧道的士收費繼續全日劃一25元，而其他商用車包括貨車、巴士等全日劃一50元。