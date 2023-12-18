三隧分流｜多名車主經西隧收多錢包括張欣宇　運輸署證用錯收費表

三隧分流第二階段不同時段不同收費昨日（17日）凌晨5時實施，而今日（18日）是分時段收費後首個工作日，立法會議員張欣宇在Facebook指出，今日陸續收到不少市民反映易通行收費出錯的情況，例如有貨車經西隧過海被收取85元，而非新劃一收費的 50 元。張欣宇亦身受其害，今早10時22分通過西隧時，隧道口顯示收費應為 52 元，但易通行仍然收取了 60 元。

他引述運輸署回覆指，確認西隧在今早大概 10 時至 11 時，錯誤使用了舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。



張欣宇今日過西隧時被收錯費用。(資料圖片)

運輸署：今早10時至11時 誤用西隧舊收費表收錢

張欣宇今日中午在Facebook表示，早上10時22分通過西隧時，隧道口顯示收費應為 52 元，但易通行仍然收取了 60 元。 他又指，今日陸續收到不少市民反映，易通行收費出錯的情況，例如有貨車經西隧過海被收取85元，而非新劃一收費的 50 元

張欣宇下午一時許更新帖文，表示收到運輸署答覆，確認西隧在今早10時至11時左右，錯誤使用了舊版收費表，導致當時通過西隧車輛（包括張欣宇）出現被收錯車費。事件涉及人為錯誤，運輸署稱會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。

輕型貨車司機群組 多人行西隧收多35元

除了張欣宇外，《香港01》亦收到讀者投訴西隧收錯費用。職業司機林先生表示，今早7時26分駕駛輕型貨車經東隧往港島，根據昨日開始的新收費是50元，收費正確。

但到10時25分，他改行西隧回九龍時，卻被收取85元，而非新收費的劃一50元，原本他沒有留意多收了錢，但在一些社交媒體群組中，發現為數不少的「行家」都在今早過西隧時被多收費用，林先生立即查看易通行紀錄，才發現自己亦被收錯費用。

林先生認為，事件需要正視，「𠲖加都唔敢過西隧，唔通聽日去試又收錯錢。」他已透過易通行App反映事件，現正等待回覆。

林先生今早7時26分過東隧時收費正常，但之後經西隧回九龍時則被多收費用。(林先生提供)

私家車司機稱新措施帶來不便

另一名不願透露姓名的私家車司機表示，今早10時47分經西隧過港島，當時指示牌寫著當時收費是30元，但最終他發現易通行收取他60元，故已即時聯絡易通行，對方指在今個星期內回覆結果。該名司機表示，明白新措施會有一定改進空間，但事件的確會為市民帶來不便。