三隧分流．實測｜紅隧順暢　港島過海以出隧道時計算　較進入多$6

三隧分流分時段收費昨日（17日）實施，今日（18日）為推行後首個工作日，當中紅磡海底隧道收費在早上繁忙時間7時半開始由20元，在18分鐘內遞增至最高40元。記者早上實測，行車比上周五（15日）實施前暢順，收費與顯示屏相同。



不過車主要留意，由於紅隧來回方向的易通行收費感應器設於九龍出入口前，因此當車輛從港島前往九龍時，隧道收費是以車輛抵達紅磡出口的時間為準，而非入隧道時計起，與由九龍過港島時相反。記者從港島往九龍時，入隧道時顯示收32元，出隧道實收38元。



▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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記者今早駕駛私家車由何文田邨出發，經紅隧過海往港島，車流不算多，比上周五同時間更順暢。記者由7時31分至48分，已可由紅磡過港島再回頭，並再次駛過海，即共三次駛入紅隧。

三隧分流分時段收費。

記者車輛在7時31分經過紅隧九龍出入口收費感應器，當時收費屏顯示為22元。雖然易通行程式乘車時間為7時33分，不過確是收取7時31分的費用，即22元。

三隧分流分時段收費。

記者然後駕駛車輛由港島返回紅磡，入口位置沒有收費屏顯示當時的費用。記者從運輸署的程式出行易，看到為32元。

不過到九龍出口時，易通行程式顯示經過感應器為7時46分，隧道費為38元，而非從港島入口時出行易顯示的32元，相差6元。原因是收費感應器設於九龍出入口前，車主要留意這點。

三隧分流分時段收費。

記者其後再由九龍方向駛往港島，時間為7時48分，需付紅隧繁忙時時間最高收費40元。

記者今日早上在7時31分至48分，先後三度駛經紅隧（兩次往港島及一次往九龍），收費由22元增至最高40元。