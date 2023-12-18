三隧分流｜分時段收費首工作日　林世雄：三隧沒明顯車龍行車暢順

三隧分流「分時段收費」昨日（17日）實施未見異，今日（18日）星期一為首個工作日，三條過海隧道由上午的7時30分至10時15分，將會每隔2分鐘提升2元，以私家車為例會由20元加至40元的高位。運輸及物流局局長林世雄今早（18日）到西隧視察三隧分流情況後表示，指沒有明顯車龍，行車暢順。



▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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今早7時半至10時15分 每2分鐘加2元 收費增一倍至40元

昨日是星期日，不同時段不同收費實施首天，每隔2分鐘提升2元收費是在上午10時11分開始實施，今日星期一，每2分鐘提升2元收費提早至上午7時30分開始，到上午10時15分加至私家車高位的40元、電單車高位為16元，兩者都是晚間至通宵時段收費的一倍。

林世雄今早與運輸署人員到在西隧入口視察交通情況，他表示看見分時段收費運作，包括顯示屏操作正常，直至現在為止，三隨沒有明顯車龍，行車暢順。他又指今日為三隧分時段收費首個工作天，運輸署會繼續觀察之後運作情況。

被問及商用車將紅隧收費倍增部分成本轉嫁乘客，他表示，三隧當中，西隧有一定減幅，平均收費大致差不多。至於顯示屏被指不容易看清楚，他聽會聽取意見，有需要會優化。

改善隧道塞車問題 小巴縮短行車時間節省燃油

他又指在隧道收費調整之前，紅隧、東隧及西隧的小巴收費都不同，今次一律收費50元，與以前收費有加有減，平均現在收50元，比以前三隨平均收費相若，以前平均都是44元、45元。他亦表示，相信業界最後會適應，認為如果能改善隧道塞車問題，縮短行車時間，在節省燃油等方面都有益處。