三隧分流｜首工作天實施　紅隧運作暢順　收費升至28元車流始變多

三隧分流第二階段不同時段不同收費昨日起實施，今日（18日）為實施後首個工作天，三條隧道由早上7時半起進入過渡時間，並每兩分鐘加2元，直至10時15分再慢慢回落。紅隧今早運作暢順，並未有出現車龍，約7時30分，車流開始變多，收費開始增加，車流亦沒有因此減少，更逐漸變多。有市民指，今日私家車流量與平日相若，期待措施有效解決紅隧擠塞問題。



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今日為三隧分流第二階段實施後首個工作天，三條隧道由早上7時半起進入過渡時間，並每兩分鐘加2元，直至10時15分再慢慢回落。私家車在7時至7時30分進入紅隧收費維持20元，30分起每兩分鐘加2元直至7時48分，收費達40元，直至10時15分再慢慢回落。

紅隧今早運作暢順，約7時30分，車流開始變多，收費開始增加，顯示屏顯示的收費價錢逐漸增加，但車流並沒有因此減少，更逐漸變多，但未有出現車龍。

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等候巴士的區先生指，今日私家車車流與平時相若，他認為，收費相差多，私家車駕駛人士如果安排到時間，可能都會因此提早上班，期望措施有效解決紅隧擠塞問題。

等候巴士的區先生指，今日私家車車流與平時相若。（蘇煒然攝）

同樣等候巴士的何小姐表示，沒有留意私家車車流，因為平時較常搭巴士，加上約8時才上車，並非高峰時間，三隧分流對其影響不大。