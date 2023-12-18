三隧分流｜小巴業界8條線加價2至6元　試加價一周跌一兩成客

今日（18日）為三隧分流「分段收費」實施後首個上學上班日，三條過海隧道於繁忙時段逐步提高收費。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早電台節目表示，受新措施影響，有8條小巴線需加價，加幅由2至6元不等，早前試行新收費一周，客量下跌1至2成。



香港汽車會會長李耀培表示， 今日經紅隧前往灣仔需時6至7分鐘，比以往周一需時6至10分鐘為暢順，他呼籲司機保持平常心，「唔需要理會究竟嗰段時間究竟收幾多錢，因為心中有數。」



▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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隧道費升 8條小巴路線需加價

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早在港台節目《千禧年代》表示，三隧分流新收費中，商用車劃一收費50元，他透露有紅色小巴司機認為收費過高，共有8條小巴線路收費受新措施影響。為彌補損失只能加價，而加幅由2元至6元不等。因考慮部分小巴線路與巴士線路重疊，為保競爭力及客量，不敢加太多，只加價2元，而大部分小巴小路加價3元，以填補隧道加價的支出。

他續指，加幅較多的是由慈雲山至灣仔線路，慈雲山屬於公屋邨很多人口，居民早上搭車到灣仔，為商業區的灣仔一般沒有乘客上車，故小巴要空車返回慈雲山接載乘客。來回均加價3元共6元。他指有司機向乘客解釋加價原因，而乘客也會接受。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，對於商用車劃一收費50元，有紅色小巴司機認為收費過高。（資料圖片／歐嘉樂攝）

實施新收費一周客量跌1至2成

對於整體客量預期，他指西貢至灣仔線路曾提早實施新收費約一個星期，有負責人反映客量下跌1至2成，認為尚能接受，他強調：「相信香港市民、乘客應該會知道我哋加價原因，我哋真係司機，完全冇得益。」他補充，會在加價後一段時間提交乘客量數據予運輸署研究，希望在第三階段檢討時可考慮減價。

香港汽車會會長李耀培呼籲司機保持平常心，「唔需要理會究竟嗰段時間究竟收幾多錢，因為心中有數。」（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

紅隧出灣仔比平日暢順 籲司機保持平常心

香港汽車會會長李耀培在同一節目表示， 今早經過將軍澳隧道，感覺比平時暢順，然後由紅隧前往灣仔則需時6至7分鐘，比以往周一需時6至10分鐘為暢順。至於新收費水平，他呼籲司機保持平常心，「唔需要理會究竟嗰段時間究竟收幾多錢，因為心中有數。」另外，他指需要注意檢查易通行運作，由於收費複雜，若收多或少會對令打擊司機信心，需額外投資於管理工作。