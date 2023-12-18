訂修噪音條例今起諮詢　管制住宅裝修使用撞擊式破碎機需呈報預繳

撰文：鄧宇詩
出版：更新：

住宅裝修在香港非常普遍，居民不時受噪音影響，環保署建議修訂《噪音管制條例》，管制住宅裝修噪音。現時管制條例主要管制晚間裝修活動，環保署建議，禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。針對撞擊式破碎機以及撞擊式鑽孔機，署方建議引入呈報機制，使用撞擊式破碎機前需呈報以及繳費，根據不同方案繳交100元至500元不等。同時，限制於星期六、日或公眾假期，禁止使用撞擊式破碎機以及撞擊式鑽孔機。

環保署建議，禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。（資料圖片／林可欣攝）

住宅裝修在香港非常普遍，環保署預計每年有多達20萬個住宅單位進行裝修，裝修噪音滋擾超過100萬名市民。有見及此，環保署建議修定《噪音管制條例》，修定分為三大部分。

1) 禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機

環保署發言人指，使用10公斤撞擊式破碎機時，其發出的聲音可達90分貝，建議禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。

2）使用撞擊式破碎機前需呈報以及繳費

署方推出兩個方案，方案一為裝修期首兩個月內撞擊式破碎機只能夠使用最多5個工作天，工作天無連續。作業時間為上午9時至下午6時，需預先繳付500元。若之後再有需要可再作呈報，申請有效期為一個月，准許連續2 個工作日使用，每次費用100元。

方案二為裝修期首兩個月內撞擊式破碎機只能夠使用最多8個工作天，作業時間為上午10時至下午5時，需預先繳付100元，若之後再有需要可再作呈報，申請有效期為一個月，准許連續2 個工作日使用，每次費用100元。

戶主、佔用人或承辦商需在工程展開前最少三個工作日向環保署呈報，擬議工作日期。其後，透過環保署網上呈報平台呈報以及繳付呈報費用，環保署會自動處理呈報個案和發送「呈報紀錄」至指明電郵。承辦商

在工程期間需將呈報紀錄貼在住宅外的當眼處。

3）禁止在星期六、日及公眾假期使用撞擊式鑽孔機

只可在工作日上午11時至下午2時或工作日上午10時至下午5時使用。無須預先呈報，亦不限作業日數。

修定《噪音管制條例》由今起進行公眾諮詢，預計2025年實施，設6個月寛限期。

政府將修例規管家居裝修噪音　環保署倡規定在指定時間完成田北辰參觀降噪音裝修工場倡用新工具　環保署擬推App供居民投訴環保署擬修噪音條例　晚上假日禁建築工程範圍擴至全港已建區噪音管制修例｜環保署解7場景　深宵打麻雀「嘈親人」位位罰$1萬修例打擊住宅噪音｜晚上11時後打麻雀等擾人　可被定額罰款$1萬政府擬修訂《噪音管制條例》　趕絕大聲公叫賣　設定額罰款1萬元
噪音
噪音污染
環保署