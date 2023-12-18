訂修噪音條例今起諮詢　管制住宅裝修使用撞擊式破碎機需呈報預繳

住宅裝修在香港非常普遍，居民不時受噪音影響，環保署建議修訂《噪音管制條例》，管制住宅裝修噪音。現時管制條例主要管制晚間裝修活動，環保署建議，禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。針對撞擊式破碎機以及撞擊式鑽孔機，署方建議引入呈報機制，使用撞擊式破碎機前需呈報以及繳費，根據不同方案繳交100元至500元不等。同時，限制於星期六、日或公眾假期，禁止使用撞擊式破碎機以及撞擊式鑽孔機。



環保署建議，禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。（資料圖片／林可欣攝）

住宅裝修在香港非常普遍，環保署預計每年有多達20萬個住宅單位進行裝修，裝修噪音滋擾超過100萬名市民。有見及此，環保署建議修定《噪音管制條例》，修定分為三大部分。

1) 禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機

環保署發言人指，使用10公斤撞擊式破碎機時，其發出的聲音可達90分貝，建議禁止在住宅裝修使用10公斤撞擊式破碎機。

2）使用撞擊式破碎機前需呈報以及繳費

署方推出兩個方案，方案一為裝修期首兩個月內撞擊式破碎機只能夠使用最多5個工作天，工作天無連續。作業時間為上午9時至下午6時，需預先繳付500元。若之後再有需要可再作呈報，申請有效期為一個月，准許連續2 個工作日使用，每次費用100元。

方案二為裝修期首兩個月內撞擊式破碎機只能夠使用最多8個工作天，作業時間為上午10時至下午5時，需預先繳付100元，若之後再有需要可再作呈報，申請有效期為一個月，准許連續2 個工作日使用，每次費用100元。

戶主、佔用人或承辦商需在工程展開前最少三個工作日向環保署呈報，擬議工作日期。其後，透過環保署網上呈報平台呈報以及繳付呈報費用，環保署會自動處理呈報個案和發送「呈報紀錄」至指明電郵。承辦商

在工程期間需將呈報紀錄貼在住宅外的當眼處。

3）禁止在星期六、日及公眾假期使用撞擊式鑽孔機

只可在工作日上午11時至下午2時或工作日上午10時至下午5時使用。無須預先呈報，亦不限作業日數。

修定《噪音管制條例》由今起進行公眾諮詢，預計2025年實施，設6個月寛限期。