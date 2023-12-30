我們的2023｜他們停頓在這一年　人生走進歷史　蔡天鳳案轟動全港

2023年，香港從疫情的陰影下走出，市民生活重上正軌。然而，有些人卻永遠停留在2023年。今年年頭，一宗大埔的碎屍兇殺案轟動全港，死者正是「譚仔」媳婦、名媛蔡天鳳。



今年，不少陪伴香港人長大的人離去，例如「細細個」已經在電視廣告出現的關景鴻，景鴻移民當年廣告經典台詞「我可以幫到你」、「保證申請成功，否則原銀奉還」一直深入民心，成功打響名堂；前港台《頭條新聞》主持人林超榮，亦於12月離世，他曾製作不少經典節目，相信也是一代人的回憶。



1月：顧嘉煇、劉紹銘、唯靈



顧嘉煇創作的電影歌曲是永恆經典。（資料圖片)

本港著名音樂家顧嘉煇1月3日 在加拿大逝世，享年92歲。他擅於作曲、編曲以及指揮，在1970年代初期至1980年代中期，曾創作過無數膾炙人口的經典粵語金曲，亦曾經栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一，自1990年代開始淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華過住半退休的生活，專注繪畫藝術。

翻譯家劉紹銘1984年翻譯《1984》在《信報》連載。（資料圖片/曾梓洋攝）

香港作家、翻譯家、嶺南大學中文系榮休講座教授劉紹銘1月4日中午逝世，享年89歲。劉紹銘是英國作家奧威爾（George Orwell）名作《1984》及《動物農莊》中文版譯者，他於2019年5月曾接受《香港01》訪問，曾稱「極權若是去到盡，1984就會發生」、「當香港變成『1984』，便是大家共同命運」。

資深美食及食評家唯靈離世，享年87歲。（互聯網）

資深美食及食評家唯靈離世1月24日離世，享年87歲。唯靈生前自言是「為食鬼」，會鑽研餐牌學習外語；他亦是著名「老報人」，曾出任報章總編輯，在專欄推廣美食，亦有涉獵公關界，不少大集團都是他的客人。他被形容為「將香港美食推向國際嘅推手」，原因是他英語好，在偶然機會下向外國人介紹香港美食，之後西方傳媒在這議題上，都找他訪問介紹，成為香港著名食評家，其中阿一鮑魚就是由他推廣開去，令海外老饕知道怎樣烹調才美味，而鏞記燒鵝聞名，也有賴他的推廣。

2月：蔡天鳳、「八姑娘」何婉鴻



蔡天鳳今年被前夫一家所殺，轟動全港。（資料圖片）

今年2月24日，譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi被揭發在大埔龍尾村一村屋單位內被殺害，而且被碎屍，屍體被煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，而疑兇為前夫鄺港智（28歲）一家人。蔡天鳳生前常分享名牌時裝照片，近年則頻繁地出席時裝界活動，亦任職模特兒，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」。

賭王何鴻燊胞姊「八姑娘」何婉鴻今年二月底離世。(資料圖片)

一代賭王何鴻燊胞姊﹑人稱「八姑娘」的何婉鴻於今年2月28日在澳門離世，享壽106歲，她生前為澳門旅遊娛樂股份的股東﹑永遠營榮譽董事﹑澳娛綜合司庫長，畢生熱愛教育工作及熱心於公益慈善。

3月：冼為堅



鄭裕彤（左）生意拍檔冼為堅（右）於今年4月離世。(資料圖片)

新世界（0017）創辦人之一，鄭裕彤生意拍檔冼為堅於今年4月17日離世，享年94歲。冼為堅於1974年起委任為美麗華（0071）公司董事，1985年起擔任副主席，他於珠寶首飾﹑地產發展﹑物業租務﹑酒店營運及銀行金融等行業擁有豐富經驗，而他亦是前香港中文大學的校董。

6月：周文耀、楊鐵樑、關景鴻



周文耀（左）於今年6月離世。(資料圖片)

港交所（0388）前行政總裁﹑數碼港前主席周文耀於今年6月初離世，享年76歲。周文耀於1989年出任港交所前身聯交所運作科總監，並曾出任聯任所行政總裁。1997年出任滙豐投資亞太區總裁。，至2003年周文耀重返合併後的港交所，曾擔任行政總裁，之後由李小加繼任。

曾競逐首屆特首的前最高法院首席大法官楊鐵樑於今年6月離世。（資料圖片）

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑於今年6月24日逝世，終年93歲。他在1988年榮升首席大法官，為首位華籍人士擔任司法部這個最高職位；他亦是1996年香港特別行政區首長選舉的參選人之一，當年最終由董建華當選。楊鐵樑於2020年時曾就國安法發聲明，指每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利。

移民公司創辦人關景鴻於6月離世，終年66歲。（廣告片段）

資深移民顧問關景鴻於今年6月逝世，終年66歲，有「移民教父」之稱的關景鴻於90年代創辦移民公司，當年廣告經典台詞「我可以幫到你」、「保證申請成功，否則原銀奉還」一直深入民心，是一代港人的回憶。

「保證申請成功，否則原銀奉還。」這句經典廣告對白正是由關景鴻所說出。（廣告片段）

7月：袁天佑、楊貫一



香港基督教循道衛理聯合教會前會長、牧師袁天佑7月15日因癌病逝世，享壽71歲。他生前不時就政治議題表態，包括2014年雨傘運動警方施放催淚彈時，開放禮拜堂予市民休息及躲避等；於2019年反修例事件期間，他關注政府武力手段，也曾支持成立「獨立調查委員會」，並倡議和平理性溝通，更曾進入被警方封鎖的香港理工大學現場，探望留守學生。

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富臨飯店7月31日公布著名國際大廚楊貫一因病逝世，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位國家元首曾品嚐他的拿手好菜，亦開創香港飯店以鮑魚為主菜的先河。富臨飯店有一幅牌匾，寫上「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

他生前在接受《香港01》專訪時說，一直認為「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己」，這種態度才令自己不會退步。

11月：王國強、馮英騏、華學佳、顧修全



金城營造集團主席王國強11月2日離世。（資料圖片/李澤彤攝）

金城營造集團主席、前全國政協委員王國強11月2日離世，終年73歲。根據金城營造集團的官網介紹，王國強於1985年加入金城，正式全面接管家族業務，之前他曾服務多間國際知名的建築顧問公司，積累豐富的設計、建築、監督及合約管理經驗。

他生前曾擔任許多公職，於2004年至2011年獲委任為九龍城區議員，出任九龍城區議會主席，亦曾任香港專業人士協會(AHKP) 創會首席會長、香港建造商會副會長。

馮英騏2013年獲選香港十大傑出青年。（香港十大傑出青年選舉Facebook）

前香港輪椅劍擊運動員馮英騏11月2日離世，終年43歲。他曾在2000年和2004年兩度參加殘奧，共獲5金1銀1銅，並在2013年當選香港十大傑出青年。

馮英騏13歲時意外跌斷手，細菌感染傷口導致的脊椎神經受損及下肢癱瘓。他在1994年起學習輪椅劍擊，他曾在訪問中稱：「一學便愛上這種運動，後來更成為專業的輪椅劍擊運動員，每天放學後由4時練習至10時，同時要兼顧學業。」1995年入選香港輪椅劍擊隊，1998年已贏得世界錦標賽，成為世界冠軍。

2000年悉尼殘奧馮英騏大放光芒，奪得A級個人佩劍、A級個人花劍及團體花劍3面金牌，團體佩劍亦摘下銅牌。2004年雅典殘奧，他再奪A級個人花劍及團體佩劍兩金，並在團體花劍獲銀牌。他在2006年退役，當年仍只得26歲。

終審法院非常任法官華學佳逝世，享年85歲。（資料圖片)

終審法院非常任法官華學佳今年11月逝世，享年85歲。華學佳於1982年獲委任為御用大律師，1994年獲委任為英國高等法院大法官法庭法官，之後分別於1997年、2002年及2009年獲委任為上訴法院常任法官、上訴法院常任高級法官及英國最高法院法官。2009年起出任本港終審法院非常任法官，並於2019年獲頒授金紫荊星章，對司法機構有很大貢獻。

心理學權威顧修全在1980至90年代在各大傳媒走紅（圖：顧修全微博）

心理學權威顧修全於11月29日因肺病離世，享年73歲。顧修全今年證實患上肝癌，後由肝臟科權威范上達、陳詩正為他做手術成功將腫瘤切除，之後癌細胞指標回復正常狀態。因之前曾確診新冠肺炎，令肺功能衰退，最後因肺炎離世。

顧修全早年就已經將西方心理學結合東方道家思想，他主張用智慧、學識和所長幫助心理病患者，在1980至90年代在各大傳媒走紅。

12月：李廣林、林超榮、湯曉鷗



「糧油大王」李廣林12月初逝世，終年86歲。（李豐年提供圖片）

有「糧油大王」、「罐頭大王」之稱的通泰行負責人李廣林，於今年12月2日，因身體機能退化而逝世，享年86歲。他生前熱心社區及公共事務，曾任度量衡十進制委員會包裝小組主席、消委會委員、港九街坊會協進會主席、香港食品委員會會長等公職，並獲特區政府頒授銅紫荊星章及香港榮譽勳章。而他亦是一名「傳媒之友」，記者的提問他都樂於一一回應。

林超榮今年12月12日離世。（fb@RTHK 香港電台）

有「超人」之稱的創作人林超榮於12月12日離世。林超榮1986年畢業於香港浸會學院中文系，一直身兼主持人、編劇、監製導演等多職，90年初參與製作亞洲電視節目《開心主流派》成名，亦曾電視及電影等工作，更擔任商業電台廣播劇《十八樓C座》編劇多年。林超榮曾是港台節目《頭條新聞》的主持人，2001年在節目諷刺《施政報告》為「施捨報告」，被時任特首董建華批評是「低級趣味」。而他的妻子是建制專欄作家屈穎妍，不過二人的婚姻生活一直低調。

湯曉鷗日前離世。(資料圖片)

商湯科技董事長、公司大股東兼執行董事，人工智能科學家湯曉鷗，於12月15日在睡夢中離世，終年55歲。湯曉鷗是中國人工智能領域的代表，一生把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智能領域科技事業發展做出卓越的貢獻。而他亦是香港中文大學訊息工程系教授，並於2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室。