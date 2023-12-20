鷹君爭產｜次子羅旭瑞稱獲母委任為受權人　求法庭頒持久授權書

鷹君集團創辦人羅鷹石的二子羅旭瑞，昨(19日)入稟高等法院，聲稱獲母親羅杜莉君（羅老太）委任為她的授權人，要求法庭頒令委任他為受權人的「持久授權書」有效。羅旭瑞亦要求法庭頒令，法庭決定「持久授權書」是否有效前，家族信託繼續定期向羅老太支付款項，羅旭瑞則獲授權為該戶口的唯一簽署人。



原告羅旭瑞以羅杜莉君（羅老太）的授權人身份入稟，答辯人則為滙豐國際信託和滙豐銀行。

入稟狀指，羅老太於2020年9月4日訂立「持久授權書」(Enduring Power of Attorney)，委任羅旭瑞為其授權人。申請書要求法庭頒令，該「持久授權書」有效，並對兩名答辯人有約束力。若法庭認為「持久授權書」部份屬無效，入稟狀則要求法庭頒令其餘部份屬有效。

入稟狀亦要求法庭頒令，在決定「持久授權書」是否有效前，作為家族信託的受託人的滙豐國際信託，繼續根據定期把款項轉帳至羅老太的戶口。在此期間，羅旭瑞獲授權為該戶口的唯一簽署人。

羅老太曾於2016年入稟，要求撤銷滙豐信託作為家族信託的受託人，審訊期間爆出羅氏家族兄弟間的不和。高等法院於2019年時，判羅老太敗訴。

案件編號：HCMP2421/2023