全港交通執法｜提提你！綠公仔閃時不可起步過　車輛衝黃燈亦違法

警方今日（11日）起展開全港大型交通執法行動，亂過馬路隨時撞正便衣警執法，分分鐘被罰2,000元。「中招」的不乏誤以為「綠公仔」閃動仍可過馬路的市民。翻查運輸署網頁，原來在綠色人像閃動時，行人是不可以「起步」開始橫過馬路；若閃動時行人已正在過路，則應以合理速度橫過。除非獲穿著制服的警員或交通督導員指示，否則無合理辯解下即可被罰款。陸偉雄大律師指，「衝紅燈」並非「一刀切」，執法要視乎情況，如現場發生車禍，「衝紅燈」去救人則可作為合理辯解。

另外，不少駕駛者亦以為交通燈轉黃燈時仍可繼續行駛，其實黃燈亮起已必須停車，否則可被罰款5,000元及監禁3個月；再犯者更可判罰10,000元及監禁6個月。



警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，楊先生（藍衣者）因在「綠公仔」閃動期間才開始過馬路而遭票控。（黃學潤攝）

陸偉雄大律師表示，在「綠公仔」閃動時行人不可開始橫過馬路，但如果「綠公仔」閃動時，行人已在過路則可繼續前行。陸偉雄指出，市民大多數的抗辯理由都為「睇錯燈」，但看錯燈號是自身問題並不是一個合理辯解，如每個市民都以「睇錯燈」作為抗辯理由則無法執法；而「衝紅燈」亦並非「一刀切」執法，陸舉例指出，如現場發生交通意外，市民衝紅燈前往救人，這樣就算合理辯解理應無罪；另外，陸偉雄稱某些交通燈可能未能發出聲響，一些失明人士無法透過聲音分辨綠或紅燈，則可作為抗辯理由。

另外，不少駕駛者亦以為交通燈轉黃燈時仍可繼續行駛，但運輸署網頁指出黃號亮起時必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，以致突然停車可能會引致意外，否則應該停車。而違反交通燈或交通標誌，首次被定罪者，可被罰款5,000元及監禁3個月；再犯者可被判罰款10,000元及監禁6個月。

陸偉雄表示，就一般「衝黃燈」而言要看剎車距離，如轉黃燈的一剎那，車輛距離燈位太近，則可繼續前行；陸舉倒指，根據他自身經驗而言，如果燈位相隔約兩架車的車位，而時速是50公里的話應能夠剎停；如車輛與燈位相隔一個車位則比較勉強，理應要繼續前行衝過黃燈。

根據運輸署網頁，在綠色人像燈號閃動時，行人不可開始橫過馬路。（運輸署網頁截圖）