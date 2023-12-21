新冠｜8月錄JN.1個案　推算佔整體個案15%　衞生署：病毒株風險低

新冠肺炎病毒株持續變異，世衞（WHO）周二（19日）公布，將新冠病毒變異株JN.1列為「需要留意的變異株」（variant of interest）。衞生署今（21日）發新聞稿指出，本港在8月25日驗出JN.1個案，就污水樣本結果推算，料現佔整體個案15%，由於現時未有證據顯示，JN.1較其他流行的變異株為全球帶來額外的公共衞生風險，故評估JN.1的整體風險為低。



另外，新一期的新冠流感速遞顯示，新冠及流感整體活躍程度雖仍處於較低水平，但開始有輕微上升。



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新一期的新冠流感速遞顯示，新冠肺炎整體活躍程度雖仍處於較低水平，但開始有輕微上升。過去一周化驗所新增對新冠肺炎檢測陽性的數目為120宗，對比前一周為87宗。中心錄得2宗新冠肺炎在學校/院舍爆發的報告（共影響12人），對比前一周錄得1宗爆發的報告（共影響 5 人）多。

世衞（WHO）周二（19日）公布，將新冠病毒變異株JN.1列為「需要留意的變異株」（variant of interest），衞生署表示，本港在8月25日驗出JN.1個案，現時佔污水樣本檢測的整體個案15%，XBB 及其後代譜系仍然是最常見的變異病毒株，佔70%。

與此同時，新冠的重症及死亡個案中有一宗嚴重個案驗出JN.1，佔所有樣本約6%。衞生署表示，由於現時未有證據顯示JN.1較其他流行的變異株為全球帶來額外的公共衞生風險，故評估JN.1的整體風險為低。

另外，流感的整體活躍程度雖仍處於較低水平，但開始有輕微上升。衞生防護中心錄得 14 宗在學校／院舍發生的流感樣疾病爆發的報告（共影響70 人），對比前一周錄得12宗爆發的報告（共影響 52 人）多。