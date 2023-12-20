王詩雅涉隱瞞行蹤案　控方雙方呈上結案陳詞　將於明年1.12裁決

榮源茶行太子女王詩雅涉於去年初出席人大代表洪為民生日派對後，向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等衛生署人員虛報行蹤。案件今（20日）於九龍城裁判法院結案陳詞，控辯雙方提交書面陳詞後，未有在庭上口頭補充。裁判官將案件押後至明年1月12日裁決，期間王續准保釋。



被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

被告王詩雅。(資料圖片/凌子淇攝)

衞生署人員4次查問王均稱從家中出發

控方案情指，王於2022年1月3日曾到灣仔出席「洪門宴」，兩天後她被送到竹篙灣隔離中心，其後再轉往北大嶼山醫院。其間，衛生防護中心傳染病處主任醫生張竹君、衛生署護士長辛麗芳及護士賴潔生，先後共4次致電王詢問她出席「洪門宴」前的行蹤。王在4次通話中，均稱當日是從家中出發，乘的士到灣仔出席生日宴，她亦曾提及只在餐廳逗留了30至45分鐘便離開，期間沒有除口罩進食。

閉路電視未見有王離家片段

約1個月後，衛生署檢控組人員上門請王助查，總調查助理鄭國堅稱王當時曾稱他「阻住佢訓覺」。王於2月18日及21日在律師陪同下，替衛生署錄取5份口供，當時她未有提及當日從家中出發到灣仔出席派對。同時檢控組人員亦有翻查王住址的閉路電視，但片中未見她的出入情況。

控方證人供稱被告王詩雅講述其行程的情況。(詳看下圖)

王稱懷疑媒體扮衞生署職員

辯方質疑衛生署人員致電王時未有表明身份，而且王出席生日宴前沒有回家，故她不會這樣回答。王出庭自辯時亦指，隔離期間曾收到大量自稱媒體及衛生署人員的電話。她向來電者提供資料後，「轉頭」就在網上新聞見到相關報道，令她懷疑有媒體扮成衞生署職員取去她的個人資料。

要求張竹君核實身份

王亦提到其中一名來電者自稱張竹君，她要求核實對方身份，來電者卻稱：「呢年幾、兩年一路都有幫政府做新聞記招、發佈會，你應該係電視都聽過我把聲。」雖然無法核實來電者身份，但她選擇「暫時相信」並回答問題。她確認當日曾到干諾道西155號與友人相聚，後便乘的士去參加生日宴。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022