多國爆發禽流感！食安急停英國波蘭等地區禽肉進口　防感染3貼士

H5N1禽流感將大規模爆發？波蘭6月向世衞報告，13個地區有45隻貓不尋常死亡，檢驗後證實其中29隻感染H5N1禽流感病毒。高致病性H5N1禽流感亦在各國蔓延，包括英國、柬埔寨、瑞典等多國亦有通報雀鳥和其他動物感染H5N1禽流感病毒的消息，世界衛生組織亦接獲零星人類感染報告。不少專家憂心病毒變異，會出現人傳人感染，甚至出現災難性爆發。進口的肉類又會受什麼影響？



波蘭現多宗貓隻感染個案 病毒疑在哺乳類動物間傳染

波蘭出現多宗貓隻感染禽流感個案，部分貓隻更出現嚴重呼吸問題、血性腹瀉以及肺炎等併發症，當中11隻病死，14隻需進行安樂死。雖然目前世衞沒有人類被貓傳染禽流感的紀錄，但哺乳類動物的染疫個案正顯著上升。世界衞生組織（WHO）動物流感研究合作中心提到，哺乳類動物染疫，有可能是因食用了染疫的家禽，病毒亦疑似在哺乳類動物之間傳染，情況令人擔憂。

世衛擔心病毒變異 現「人傳人」災難性爆發

世衛在今年亦接獲數宗人類感染報告，包括柬埔寨、英國、智利和中國內地。內地的兩宗人類感染個案分別來自江蘇和四川。目前香港未有任何人類感染禽流感個案出現。

雖然目前禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低，但世衛擔心，H5N1禽流感病毒會變異，出現人傳人的災難性爆發。衛生署亦指出，由於病毒感染在人類身上並不常見，人體抵抗這種病毒的免疫力極低，一旦病毒能夠輕易地在人與人之間傳播，就會出現一場流感大流行。

食安暫停多國地區禽肉及禽類產品進口

因應各國的情況，食物安全中心宣布暫停瑞典、波蘭、阿根廷、英國等多國的部分地區禽肉及禽類產品進口，包括：小波蘭省Krakowski、英國東薩塞克斯郡Wealden區、瑞典哥特蘭省哥特蘭市等，以保障本港公眾健康。根據政府統計處資料，本港今年首三個月從瑞典進口約40公斤冷藏禽肉；從波蘭進口約740公噸冷藏禽肉；從阿根廷進口約110公噸冷藏禽肉；從英國進口約10公噸冰鮮禽肉及約9萬隻禽蛋，相信短期內亦不會放寬相關限制。

市面仍有該等國家禽產品供應 市民採購食用須注意

雖然食物安全中心已暫停部分地區的禽類產品進口，但目前香港市面仍有售賣來自該等國家的禽肉及禽類產品，市民在採購和食用方面亦須多加注意，並留意以下重點以預防感染禽流感，保障個人健康：

１ 雞蛋如沾糞便應徹底清洗

根據食安中心的指引，雞蛋一般不用清洗，因為弄濕蛋殼可能會有利微生物進入蛋內。殘留在蛋殼表面上的水，可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。不過，若雞蛋遭禽鳥糞便污染或沾有污漬，應徹底清洗及抹乾後才存放入雪櫃。

２ 禽肉及禽蛋應徹底煮熟

不少港人喜歡進食半熟蛋、以生雞蛋拌飯、或者在食肉時蘸生雞蛋。衛生署則提醒，雞蛋要徹底煮熟，直至蛋黃及蛋白都凝固才可進食。市民亦不應把生蛋混和醬料來蘸著食物吃。

此外，家禽必須徹底煮熟才可食用。衛生署則建議市民在烹煮家禽時，家禽內部要達攝氏70度以上，並持續煮至少兩分鐘。如烹煮後仍有粉紅色肉汁流出，或骨髓仍呈鮮紅色，應重新烹煮至完全熟透。

３ 切勿觸摸活雞和雞糞

禽流感可以從活鳥身上感染人類，或者因接觸受污染的環境（例如：濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。長者、兒童，或長期病患者一旦受感染，更會較容易出現併發症，例如：支氣管炎、肺炎等。

因此，市民在街市採購禽類產品時，切勿觸摸活雞和雞糞。接觸雞隻及雞蛋後，亦應用梘液和清水徹底清潔雙手。