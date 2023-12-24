冬日美食節｜商戶慨嘆港人外遊令生意大跌一半　提早減價薄利多銷

一連五日位於會展的冬日美食節於周六開鑼，今天（24日）第二日的人流在午後逐漸增多，有商戶慨嘆今年生意「靜啲」，連日假期多人外遊，首日生意額大跌起碼一半，為吸引顧客需提早減價。

往年都有來美食節的巿民，大讚今年氣氛好，特意帶車仔一早到場「掃貨」，樂見參展商減價促銷，喜歡留港消費，無意北上。



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海味商：生意較「靜」 首日生意較8月跌八成

過去都有參展的海味批發商華德行負責人黎小姐指，長假期令到不少人外遊，多數人北上玩樂之外亦會探親，故「好早已經買定（海味送禮）」，因此她觀察到客人起碼少一半，今年生意「靜啲」。

黎小姐今年八月有參與美食博覽，當時有消費券吸引更多人願意消費，與今次美食節的首日生意額經已相差達八成。為吸引更多顧客，店舖一開始已經減價，形容目前是「旺丁不旺財」。

華泰海產貿易有限公司營運經理余小姐亦指，首日生意「不似預期」，「賺到舖租都賺唔到人工」。她指今年生意至少相差去年兩成，「平時（生意額）上唔到六位數都『忟』住，昨日真係超低。」她認為人流雖然相差不多，但經濟差令巿民購物意欲低，唯有薄利多銷，「街坊啱食就平比佢」。

新參展商生意比預期好 冀推廣品牌

第一年參展的「堂叔燒賣」負責人曾小姐表示，希望推廣品牌而所以選擇今次參展。她提及到，會擔心巿民因為外遊、北上消費而影響生意額，「我自己都好多朋友去咗旅行」，惟目前銷量都比想像中好，佔預期銷量約七、八成。

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市民大讚氣氛良好 無意北上消費

巿民文太大讚今年美食節氣氛好，認為種類繁多、高質量，特意推車仔盡早到場消費，「唔想同人迫」，逛得較闊落。她指，去年都有參與美食節，但未有購入太多食品，今年剛入場15分鐘就花費達2,500元，並購買不少鮑魚、帶子等海產準備開聖誕派對，料會再入場支持。

她續指，觀察到今年食品價格有所下降，估計因為參展商競爭大，寧願薄利多銷。被問到會否北上消費，她指現時內地與香港食品價格相差不大，較少特意北上消費，她又形容香港食品有質量及安全，「（北上消費）擔擔抬抬爭少少錢，喺香港韌韌腳仲好」。

年年都會參與美食展的陳先生，今日購買蠔豉等急凍食品，暫時花費的金額已經較上年高，表示「見到想買就買」，為過年做好準備。他又提到，平時較少北上消費，「鍾意留喺香港、東南亞」。