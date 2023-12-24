聖誕節｜百萬港人離港　紅隧口幾乎出現「清零」　酒吧業差過疫情

疫情後首個平安夜，巿民不用再困於香港，不少人選擇外遊或北上，由上周四至六（21 至23日）有約110萬港人離港，香港今日（24日）早段猶如空城，平日不見車龍龍尾的紅隧口，駛入隧道口的車輛少得可以數到。



香港酒吧業協會表示，聖誕節訂座率𣎴足七成，料今年聖誕檔期生意額較去年仍是新冠疫情尾時倒退30%。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，內地沒有聖誕長假，而受制於本港機票及酒店價格仍然略高，外地遊客也未「回歸」。



不過旺角街頭傍晚開始熱鬧，除了一家大細，亦有多個街頭表演為平安夜助興。有居台港人認為，對比年頭新年未有「迫爆旺角」，今年聖誕可說是「翻返嚟」。



聖誕節假期雖然是由今日起一連三日（24至26日），不過由於下周日（31日）及下周一（1月1日）是元旦，返五日工的打工仔只需請本周三至五假期，便可由上周六（23日）起連放九日。學校一般由上周四或五（22日，冬至）開始放假，不少家庭提早外遊。入境處資料顯示，由上周四至六共有約110萬港人出境，同期只有約60萬港人回港，今日半日有43萬人出境。

人少了，道路上的車輛也相對減少。記者今日下午到紅隧九龍出入口視察，留意到道路十分暢順，可以數到有多少架次車輛駛經，如往尖沙咀及機場方向的車輛較多，高峰時期有約30架私家車駛過。

旺角街頭氣氛熱鬧 茶飲店蜜雪冰城要排隊40分鐘

早前開張的蜜雪冰城今日大排長龍，目測人龍約40至50人。顧客張小姐今日與兩位女兒慶祝聖誕，一早預約佐敦的餐廳晚餐，聚餐前為了滿足女兒而特意到此購買雪糕，她笑說：「排咗40分鐘左右⋯⋯堔圳大把啦！行幾步就一間。」

被問到對今年聖誕氣氛，她表示上年聖誕身處內地，但因為去年受疫情影響，所以認為今年香港聖誕氣氛較去年內地好。她又指，身邊有不少朋友都會回鄉探親，她則計劃明天（25日）到迪士尼樂園，後日才北上探親。

台灣回港做節港人：人流「翻返嚟」

另一位居台灣七、八年的港人歐小姐指，特意為了做節與台藉男友回港，亦有打算北上探親。她提到，雖然去年聖誕台灣經已解封，但都認為今年聖誕香港的氣氛更佳。她形容今年新年回港時，旺角仍未「迫爆人」，今年香港聖誕可說是「（人流）翻返嚟」。

另一位市民張先生就表示，今日和家人一同慶祝聖誕，認為雖然多人外遊，但今年氣氛已經比想像中好，自己則因為未能配合小朋友假期而未有外遊。

酒吧業協會：聖誕節訂座率不足七成 生意料倒退30%

聖誕新年本是酒吧業季，不過酒吧業協會主席錢雋永表示，今年聖誕接連星期六日的長假期，不少市民趁機外遊或北上消費，對本地酒吧業生意帶來了影響，業界今年聖誕節訂座率不足七成，預料聖誕檔期生意額較去年倒退30%。

錢雋永表示，雖然今年天氣轉凍，聖誕節日氣氛濃厚，但受長假期影響，不少人選擇北上或到亞洲其他地區短線外遊，今年酒吧業市道因而受到影響。他提到，往年政府聖誕節前夕放寬疫情措施，加上仍未完全對外通關，不少人留港慶祝消費，因而往年酒吧業聖誕市道生意非常暢旺，部份酒吧更有三輪生意可做；然而今年本地市道復甦較預期慢、外圍經濟因素不明朗等多項因素影響下，酒吧顧客難免「勒緊褲頭」，消費時較以往審慎，預料人均消費額較去年跌咗30%。

錢雋永表示，香港夜繽紛活動有助帶旺人流，帶動節日氣氛，對鼓勵市民留港消費發揮作用，歡迎政府未來繼續舉辦相關活動，推動「夜經濟」發展。

▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



+ 3

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，由於不少市民趁長假期外遊及北上消費，本地零售表現受壓，但內地沒有聖誕長假，本港運載力未回復，而機票及酒店價格仍然略高，窒礙外地遊客來港。他指出，整體經濟較差，樓市股市表現一般，市民消費一定不似以往闊綽，部分行業例如珠寶業界的表現不似預期，過去數日的銷情跟去年聖誕假期差不多，沒有出現原本估計的雙位數字增長。