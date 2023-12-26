聖誕長假期最後一日　截至晚上9時逾48萬人返港　84%經陸路口岸

今日（26日）拆禮物日為聖誕長假期最後一日，不少人「玩到盡」今晚才回港。據入境處數字顯示，截止晚上9時，有逾80萬人次出入境，當中48.6萬、約六成為回港人士。回港人潮中有約41萬人經陸路口岸南下回港，佔約84%；羅湖口岸暫為最繁忙的口岸，有逾9萬人經此口岸回港，佔約22%。



另外，出境數字同樣亦不少，有逾31萬人次出境，當中機場口岸為各口岸最多，有近6萬人次經此口岸離港，而羅湖口岸亦有5.6萬人次。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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逾80萬人次出入境 約27萬人下午4時後返港

入境處數字顯示，截至今日晚上9時，約有80萬人次出入境，當中出境人次約31.9萬，而入境人次則為約48.6萬，入境人次為整體出入境人次的六成。由於截止下午4時，只有21.7萬人次入境，意味著在短短五小時內有近26.9萬人次在各口岸來港。

回港人潮中有約41萬人經陸路口岸南下回港，而羅湖口岸暫為最繁忙的口岸有逾9萬人次回港；其次則為落馬洲支線口岸錄得有8.3萬人次，而深圳灣及港珠澳大橋分別有6萬人次來港。

至於出境方面，機場口岸為各口岸最多，有近5.9萬人次經此口岸離港，而其次則為羅湖口岸及落馬洲支線口岸分別錄得逾5.6萬及5.3萬人次，而港珠澳大橋亦有逾4.6萬人次經相關口岸離港。