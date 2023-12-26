聖誕節｜蘭桂坊餐廳訂座遜預期　冀政府邀外國歌手辦演唱會吸旅客

疫後首個聖誕節，累計過百萬港人外遊，外地旅客入境亦較往年少，餐飲零售業叫苦連天。蘭桂坊協會總監張素媚今日（26日）表示，原預料聖誕連假會有大托市民會外出消費，無奈受外遊熱潮影響，令蘭桂坊人流減少，有餐廳於平安夜當日仍然有位。

她表示，外國旅客佔蘭桂坊兩成客流，今年訪港旅客亦減少也造成影響，希望政府當局邀請外國受歡迎歌手，來港舉辦演唱會，吸引旅客訪港。



▼12月24日 市民平安夜蘭桂坊迎聖誕▼



+ 13

張素媚表示，業界原本預計聖誕連假市民會外出消費，未有預料到出現外遊人潮。她指，去年平安夜蘭桂坊中午已開始出現人流，但今年並沒有，有餐廳更於平安夜當日仍然有位，接受散客，但以往位於蘭桂坊的餐廳在聖誕前兩星期已訂滿。

她表示，礙於環球經濟變差，市民消費更為謹慎，店舖亦不敢大幅調整價格，升幅維持在10%以內或不變。她指，人均消費約1,000元，與去年相若，但人工、食材均有所增加。

張素媚指，香港人以往亦喜歡外遊，但疫後第一個聖誕對市道造成打擊是因為來港旅客不如以往多。她指，以往外國旅客大約佔生意額兩成，但從今年萬聖節觀察到多了內地客來港，但內地沒有聖誕長假令來港過聖誕節的內地人也減少。她期望，政府可以多邀請外國男團、女團來港舉辦大型演唱會，吸引旅客訪港。