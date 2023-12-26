聖誕市道｜尖東酒店有「黑房」　崔定邦︰入住率八九成合乎預期

酒店業復蘇進度為本港復常的指標之一。晚聖誕節（25日）晚上9時，目測尖東有酒店出現一至兩成疑無人租住的「黑房」，即晚房價無再如十一黃金周般「天價」。旅遊促進會總幹事、酒店營運總監崔定邦表示，今年訪港旅客總人次預期僅約3,000萬，與疫情前相差一半，認為入住率達八至九成，已如預期理想，「今年已經好好多，回復正常。」



崔定邦表示，目前內地客以短途為主，他們或當晚才臨時決定訂房，視乎價格再考慮是否轉往深圳或珠海等地。他以中山一間酒店為例，大讚其服務已超越五星級水準。「當內地酒店服務又好，價錢又平，當香港體驗唔係最好玩，自己都說服唔到自己留喺香港玩，我哋憑乜吸引到外地旅客呢？」



▼12月25日 聖誕節酒店訂房未滿▼



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尖東酒店有酒店數十房間無亮燈

復常後首個聖誕節，本港各行各業市道不似如期，平安夜晚上11時許，尖沙咀及蘭桂坊人流逐漸疏落，不再愈夜愈熱鬧；記者昨日下午致電10間酒店自助餐，預約晚間用餐，發現仍有兩間可預約。疫前聖誕節晚上，尖東酒店一房難求，不過記者昨晚9時許所拍攝的酒店相片顯示，今年卻見不少漆黑的房間。

其中有一間向公園的酒店，其中一面有四成房間未有開燈，不過料部份住客未回酒店；另一間酒店非向海一邊的房間，幾乎全部亮燈有人入住，但向海一面則有約20間「黑房」；有一間向內街酒店，高層40間房中，約半數未開燈，一般樓層約兩成無亮燈。海旁一間酒店則明顯較多「黑房」。

記者查預訂酒店網站，即晚入住有關的酒店，房價一千多元至二千元有交易，並未有如十一黃金周時訂不到房或出現「天價」房租，如賓館一房叫價四五千元。

崔定邦實幫朋友訂房 荃灣酒店一晚$700

崔定邦表示，從上周五冬至（22日），直至聖誕節正日（25日），酒店的入住率達八至九成，就如預期理想，相比疫情期間大有改善。他並指，上周末替朋友在網上預訂荃灣某間酒店，房價亦不算昂貴，一晚只收約700元，估計維港兩岸的酒店爆滿，其他區酒店則可能有空房。

崔定邦引述數據指，疫情及反修例運動前的2018年，全年訪港旅客人次達6,500萬，而今年預期僅得3,000萬，相差逾一半，若以今年聖誕節對比當年的房價及入住率，並不合理。他預期最快待2024年至2025年，航空業大致回復正常，方可更清晰了解狀況。「聖誕節點都係旺，今年已經好好多，回復正常。」

內地客以短途為主 視乎價格高低考慮留港過夜

崔定邦並認為，現時內地客的旅遊模式已改變，以短途客為主，他們或當晚才臨時決定訂房，視乎價格再考慮是否留港過夜，或是轉往深圳或珠海等地。「始終今年做唔到2018年水平，大家價錢調低啲，咪多啲人住。」

旅遊促進會總幹事、酒店營運總監崔定邦。（資料圖片／梁鵬威攝）

讚大灣區酒店服務超越五星級︰已是香港酒店業強敵

崔定邦並強調大灣區的酒店，部份已是香港酒店業的強敵。他提到平安夜當日隨團入住中山古鎮的「中山威斯汀酒店」，用膳時攜帶酒店提供的潤膚露，其後便有酒店員工察覺，透過地接社的人員轉達可再領取多數瓶。他大讚內地的酒店服務已達至國際水平，「佢唔係廣州唔係佛山，二線城市嘅外圍城鎮都可以做到咁高嘅質素。」

崔定邦又指，當時潤膚露放在杯碗之間，需要細心觀察才可發現，而經地接社轉達亦可避免打擾住客產生不快，認為服務已超越五星級水準。「當內地酒店服務又好，價錢又平，當香港體驗唔係最好玩，自己都說服唔到自己留喺香港玩，我哋憑乜吸引到外地旅客呢？」

▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼

