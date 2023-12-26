港人韶關公路車禍1死2傷　韶關當局：乘坐車輛扒頭時與對面車相撞

三名港人昨日（25日）聖誕節在廣東韶關北面樂昌市乘坐由內地人駕駛的私家車時，發生致命交通意外。據了解，車上一名港人女子死亡，其丈夫和胞妹受傷，而司機為同行其中一名內地友人，全車五人為朋友。



據韶關當局初步調查指，事故原因是他們乘坐的私家車，在越線超車（扒頭）時，與對向車道車輛相撞而造成意外。目前事故調查、善後處置等工作正在進行中。



三名港人昨日（25日）聖誕節在廣東韶關北面樂昌市發生車禍，傷者送往樂昌市第二人民醫院救治，無生命危險。（樂昌市第二人民醫院網站）

韶關當局：韶關籍私家車與東莞籍私家相撞

港府駐粵經濟貿易辦事處今日（26日）下午2時半公布，昨晚獲悉一宗涉及港人的致命交通意外，意外發生在12月25日中午韶關市，意外中1名香港居民死亡和2名香港居民受傷，3人均為乘客，意外發生時乘坐一輛內地車牌私家車。

據韶關當局初步調查指，涉事車輛為韶關籍號小型轎車，當時車上有5人，當中3人為香港籍，沿535國道由南往北行駛至韶關樂昌市坪石鎮梯子嶺村路段時，與對向行駛的另一小型轎車發生碰撞。意外導致一人死亡，另外2名乘客經治療無生命危險，並正在在樂昌市第二人民醫院救治。

經現場呼氣酒精舍量檢測，排除兩車駕駛人酒駕嫌疑。經初部調查，事故原因涉事車輛在越線超車與對向車道車輛發生碰撞。

京港澳高速韶關北段本月16日下午1時因寒潮雨霧實施管制，至本周一聖誕節（25日）下午1時才解封。（中新網圖片）

港府：死傷者非坐網約車或「港車北上」私家車

港府發言人回覆查詢時指，據了解，涉事車輛是一輛內地車牌私家車，並非網約車，亦不是透過「港車北上」計劃進入廣東省的香港私家車。案件現由韶關當局調查當中。

港府駐粵經濟貿易辦事處得悉事件後，立即派遣人員到場，為遇事港人及家屬提供協助。駐粵辦人員已與求助人和家屬會面，並繼續按照求助人意願，在當地為遇事港人和家屬提供適切協助。基於尊重求助人和家屬的意願和私隱，不便透露涉及有關人士個人資料和私隱的其他詳情。

駐粵辦會積極跟進個案，提供一切適切可行的協助；入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，提供一切可行協助，並會繼續靈活調配人手處理遇事港人的求助個案。

在外香港居民如需協助，請致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。