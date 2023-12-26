各綠在區區聖誕關門　市民回收物堆門外　環保署向綠在紅磡發警告

全港各區的「綠在區區」回收站在均在公眾期間休息，但過往市民仍會繼續將回收物棄置回收站外，而在今個聖誕節，不少回收站都出現了大量回收物堆積門外的情況，當中包括「綠在元朗墟」及「綠在紅磡」等。



環保署今晚（26日）發新聞稿指出，由於署方早前已發出指引，要求各營辦團體於假期期間特別留意和處理可能出現回收物堆積問題，故已向「綠在紅磡」營辦團體發警告信，並要求他們確保不能再有同樣情況。另外，環保署會要求所有「綠在區區」營辦團體未來必須在假期期間提供額外服務，定時清理置於門外的自助回收籠／回收箱內的回收物，同時亦必須提升閉路電視的遠距離監控功能，加強監察設施門外情況，確保能適時安排員工清理門外回收物。



▼12月26日 綠在區區「綠在元朗墟」休息致擠滿回收物品▼



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「綠在元朗墟」職員下午銷假到回收站善後

環保署轄下的回收站「綠在區區」，營辦商雖已表明25及26日期間休息，但不少市民仍無理會繼續前往，有回收站外堆滿回收物。記者今午就到過「綠在元朗墟」觀察，發現該回收站門外堆滿廢膠、鋁罐等回收物。有不願上鏡的職員就透露，本身今天是假期，但收到公司指示，得悉回收站外有大量回收物需要回收，因此需銷假到回收站善後。

「綠在紅磡」回收物堆積到行人路上

「綠在元朗墟」並非孤例，「綠在紅磡」亦有同樣情況發生。由網上圖片可見，「綠在紅磡」門外的回收物已堆滿門口，甚至堆積到行人路上。環保署今晚發新聞稿指出，十分關注「綠在紅磡」在過去的聖誕節假期後出現大量回收物堆積門外的情況，得悉事件後即時責令營辦團體改善，營辦團體亦已於今早（26日）清理所有置於其門外的回收物。

另外，由於環保署早前已發出指引，要求各營辦團體於假期期間特別留意和處理可能出現回收物堆積問題，故署方已向「綠在紅磡」營辦團體發警告信，並要求他們確保不能再有同樣情況。

環保署要求所有營辦團體未來假期要提供服務

環保署亦會要求所有「綠在區區」營辦團體未來必須在假期期間提供額外服務，定時清理置於門外的自助回收籠／回收箱內的回收物，同時亦必須提升閉路電視的遠距離監控功能，加強監察設施門外情況，確保能適時安排員工清理門外回收物。

環保署亦提醒市民，雖然在營運時間外仍可將回收物放進置於「綠在區區」設施門外的自助回收籠／回收箱，但當回收籠／回收箱已滿時，市民應避免把回收物放在門外甚或街上，一同支持乾淨回收，以免對附近居民及環境造成影響。