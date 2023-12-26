聖誕回港潮｜蓮塘口岸現人龍　港人排隊安檢因插隊問題爆口角

聖誕節長假最後一日，今日（26日）多個口岸有不少北上港人返港。其中香園圍/蓮塘口岸過關雖有人龍，但疏導較快，記者約用20分鐘已順利由蓮塘口岸返港。



不過，因內地關口安檢時所有行李及隨身物品均須「過機」(Ｘ光機檢查），故在狹窄的通道築起長長人龍，有市民疑因插隊及碰撞等問題產生口角，一對夫婦指罵一名男子，男子及同行人士亦情緒激動，期間更有人「X你老母」、「八婆」等粗言穢語，一度要由內地口岸職員到場了解調停。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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回港人流雖多 實測20分鐘成功過關返港

記者晚上7時許過關，實測經蓮塘口岸返港過關時間。與口岸連接的商場，有不少準備港人返港前做最後「搏殺」，商場火鍋店內外有大批拿着行李的市民，接近晚上8時，門外也有不少人排隊。

蓮塘口岸過關人流較多，需排隊搭扶手電梯到出境大堂，各個自助過關通道也有人排隊，内地口岸已開啟所有人手通道，現場目測有約50人排隊使用人手通道過關。人流雖多，但因疏導較快，約20分鐘已成功過關返港。

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3港人安檢時口角 內地口岸人員到場調停

不過，在內地關口查回鄉證後，仍須接受內地關口的安檢程序，旅客所有隨身物品及行李，都需放入X光機檢查，現場只有兩部機，故大批市民拿著行李在狹窄通道內排隊。

期間有一對夫婦疑因插隊及排隊碰撞原因，指罵一名男子，男子及同行人士心感不忿反擊，雙方展開口角，有人高呼「唔關你事你收聲」、「X你老母」、「八婆」等粗言穢語，即使行李「過機」後，仍在與香港口岸接壤的通道中展開罵戰，引得內地口岸人員到場調停，最終男子一行人離去才結束紛爭，擾攘近10分鐘。

北上玩樂港人：返落嚟後香港消費

不少港人玩盡假期後回港，其中劉先生則在內地清遠玩4天，今日經香園圍/蓮塘口岸返港並坐巴士返回大埔住所。他稱今日過關人流不算多，只比平時多一點，又笑言只玩4天不夠喉，「玩梗係多多唔夠。」

問及為何不留港消費，他指因朋友想去清遠，又說中港兩邊都要消費。「希望大家拍興旺，之前係香港消費，呢4日返上去消費，返落嚟咪繼續喺香港消費。」

葉先生一家三口則返回汕尾鄉下玩了4天。（夏家朗攝）

葉先生一家三口則返回汕尾鄉下玩了4天，指是首次帶兒子聖誕節返鄉下，9歲的葉同學則稱在鄉下與兄弟姊妹一起玩手機、放煙花等，十分開心。問及為何不留港過聖誕，葉先生表示新年無假期，「年三十晚先收工」，故選擇聖誕節與家人返鄉。

詹同學昨日（25日）與朋友北上返回內地的家，今日即返港準備溫書。他說與朋友同學在家中叫外賣吃、聊天等，「佢嗰邊外賣比較平！」他稱過關較順暢，約半小時已順利到港。