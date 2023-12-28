2元優惠｜運輸署打擊半年執法320次一宗轉警方　港鐵3100人被罰款

運輸署今年6月起聯同公共交通營辦商就違規使用2元乘車優惠，展開「三人小隊」打擊行動。該署回覆指，截止12月22日期間，共進行約320次聯合執法行動，查驗共590條路線服務及約2,100名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，但只有一宗交警方跟進的違規個案正進行檢控程序。根據資料，警方今年7月4日接獲一宗有關轉介。



另外，港鐵亦表示，今年6月至12月22日的執法行動中，共向約3,100名違規使用二元優惠計劃人士罰款。以港鐵重鐵附加費今年中加至1,000元計，港鐵罰款收入有310萬元。



運輸署回覆查詢表示，6月26日起聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作，打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠。截止12月22日期間，署方共進行約320次聯合執法行動，查驗共590條路線服務及約2,100名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，其中一宗交警方跟進的違規個案正進行檢控程序。

翻查資料，警方回覆查詢時曾表示，在7月4日接獲相關部門轉介有關個案，正等候相關部門提供更多資料，以便作出跟進。

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另外，港鐵公司亦加強宣傳教育及查票工作，向不合資格享用二元優惠的乘客徵收附加費，並已增加附加費金額。港鐵公司於今年6月至12月22日的執法行動中，共向約3,100名違規使用二元優惠計劃人士罰款。若以每人罰款1,000元計，港鐵罰款收入為310萬元。

港鐵由6月25日起，重鐵網絡的附加費將由500元增加至現時1,000元；輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元，上調至現時的370元。