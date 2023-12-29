繼父涉迫繼女性交　脱兩強姦罪僅非法性交罪成　被告聞判痛哭

13歲女童向繼父要錢買文具時，指繼父要求「同佢玩」作條件，並在沒有使用安全套下把她強姦。女童稱她曾在四川時曾在報章看過有關「女上男下」的性交方式，認為以這方式性交她能向上避，便建議這姿勢，兩人亦以這方式完事。那次事件後，兩人涉在之後2至3年間在相類情況下再發生性行為。女童最後向社工揭發事件，並稱她並不情願與繼父性交。繼父被捕後稱：「我無強姦過佢。」



繼父否認5項強姦及非法性交等罪名並在高等法院受審，3男4女陪審團今(29日)退庭商議，以5比2大比數裁定被告1項非法性交罪成，其餘4罪，包括兩項強姦罪，均一致裁定罪名不成立。



被告在得知強姦等罪不成立後，在犯人欄內痛哭。法官把判刑押後至明年2月9日，待索取被告的心理報告，以及事主的創傷報告。



事主案發時13至15歲

被告以英文字母MCC代表，53歲。他否認兩項強姦罪，兩項屬強姦罪交替控罪的與16歲以下女童非法性交罪，以及一項非禮罪。案發為2019年至2022年間，涉及3次事件，X當時介乎13至15歲。被告被只被裁定控罪四罪成，即X向被告索取300元時，被告要求X與他非法性交。

被告MCC否認強姦及非法性交等罪，在高等法院受審。

控方案情指，X在內地出生，其母親Y和第一任丈夫離婚後，和被告拍拖，並在港結婚。被告於2019年申請X和X母來港定居，並居於元朗八鄉。

索100元買文具被要求同佢玩

首兩項控罪期間，事主X向被告索取100元買文具，被告要求X「同佢玩」，並要X在被告房內脫去衣服及躺在床上，之後被告嘗試與X性交，X便建議用「女上男下」方式，她解釋：「可以頂上一些，這樣子就不會頂盡去。」兩人最後用這個方法性交，但X稱她並不願意。被告事後給她100元X，她感到噁心及不想留在家中。

X完事後逃走被告追上求再玩一下

控方又指，相關事件曾多次發生，而X印象最深刻則為第三和第四罪的事件。在該次事件，X向被告要300元以讓她可和同學外出。被告再要求「同我玩」，並表明若X拒絕便不會給錢。X不情願下到被告房，X再提議用「女上男下」方式。惟被告之後再把X推在床上，並嘗式再性交，X即踢開被告及離開房間。被告即追出去，並求她「再玩一下」，X拒絕，被告當天亦有給她300元。

洗碗遭被告從後用下體頂臀部

非禮事件發生於2022年5月14日，當時X正在洗碗，被告從後用下體頂X的臀部。X同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報警。被告同日被捕，他在警誡下稱：「我無強姦過佢。」

案件編號：HCCC187/2022