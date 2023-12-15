中年漢涉多番與未成年繼女性交　事主稱不情願　建議女上男下進行

中年漢在13歲繼女要求100元買文具時，涉以「同佢玩」為名，要繼女脫下衣服躺在床上與他性交才給錢，繼女稱在不情願下完事。此後2至3年間，類似事件再多次發生，繼女最後向社工投訴。中年漢被控強姦及非法性交等罪，他否認指控，案件今(15日)在高等法院開審。主控官開案時透露，女事主每次都稱「不想被頂住」，提出以「女上男下」方式進行。有次被告把她推在床上想再與她性交，女事主即把被告踢開及逃離房間，被告即追出，並求她再玩一次。被告被捕後稱：「我無強姦過佢。」



被告以英文字母MCC代表，53歲。他被控兩項強姦罪，及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，以及一項非禮罪。案發為2019年至2022年間，涉及3次事件，X當時介乎13至15歲。

被告MCC在高等法院否認強姦等罪受審。

事主X與其母來港與被告同住

控方讀出開案陳詞，指X在內地出生，X母和第一任丈夫離婚後，需要X等三名子女。X母之後和被告拍拖，並在港結婚。2019年，被告成功申請X母及X來港定居，並居於新界八鄉某單位。

X稱首次事件後感惡心

有次X要求被告給她100元買文具，當時X母不在家，被告要求X「同佢玩」，X在被告的房內，按被告要求脫去衣服，並躺在被告床上，被告嘗試與X性交，X則提議她在被告的上方，並解釋：「我可以頂上一些，這樣子就不會頂盡去。」兩人以此方法性交，但X並不願意。被告事後給100元，X感到惡心，不想留在家中。

被告說明若X不願玩不會給錢

控方又指，相類事件曾多次發生，X印象最深刻的事件是第三和第四罪。當時X母不在家，X想與同學出外，向被告索取300元。被告要X做「同我玩」的事，並表明若X不願意「玩」，他不會給錢。

被告遭踢開後追出房門求再玩一次

X在不情願下到被告的房間，並把衣服脫至僅餘下內衣，同樣建議她在被告上方，並解釋：「不想讓他頂著我。」兩人以此方式性交，並持續數分鐘。被告其後把X推在床上，再與X性交，X即踢開被告並離開房間。被告追出去，捉住X的手腕，要求「再玩一下」，遭X拒絕。其後，被告付300元給X。

洗碗時遭被告下體頂臀部

非禮罪則發生於2022年5月14日，當時X正在洗碗，被告從後用下體頂X的臀部，令X腹部撞到洗碗盆。

X同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報警。被告於同日被捕，警誡下稱：「我無強姦過佢。」

案件編號：HCCC187/2022